BirdCapital ofrece todo lo que se necesita sobre financiación alternativa, seguridad y transparencia

A todo el mundo le pueden surgir gastos imprevistos o baches económicos y necesitar el apoyo de la financiación. En el caso de las empresas, ocurre lo mismo.

Según informes del BCE, en torno al 40 % de las empresas en España se encuentran en situaciones complejas en el ámbito financiero y tienen las puertas cerradas a una financiación bancaria. Esto es porque, normalmente, las entidades bancarias establecen unos requisitos estrictos y, si la empresa ya dispone de deudas o cualquier otro impedimento bancario, suelen toparse con una respuesta negativa, convirtiéndose casi en imposible el obtener financiación en el mercado bancario. A esto se suma que las constantes regulaciones en el mercado de los préstamos hipotecarios, marcadas por el BCE (Banco Central Europeo), afectan directamente a la forma en cómo se relacionan las empresas y los particulares con las entidades financieras y de crédito.

Esto no tiene por qué suponer el fin de una empresa o un autónomo, ya que hay diferentes soluciones en el mercado financiero. Actualmente, una de las alternativas más usadas frente a la financiación bancaria es la financiación mediante préstamos hipotecarios de capital privado o financiación alternativa para empresas, pymes y autónomos.

En este artículo, se explica qué son los préstamos de capital privado para empresas, para qué y cómo se pueden solicitar, sus ventajas e inconvenientes y los requisitos que se deben cumplir para acceder a ellos.

Préstamos de capital privado con garantía hipotecaria y financiación alternativa

Lo primero es entender por qué se actualiza el cambio de término a financiación alternativa. La respuesta se deriva de dos vertientes, la primera se resume en la regulación del sistema financiero y la actualización y modificación de la ley hipotecaria. Aunque los fondos provengan de empresas y capitales privados con la capacidad de ofrecer financiación a empresas o particulares, consiste en una financiación regulada y reglada con parámetros similares a los que se exigen a las entidades bancarias.

Por otra parte, existe un proceso de especialización y profesionalización del sector. Desde los mercados reguladores se monitoriza y controla la conversión, transformándolo en un sector altamente cualificado y especializado, eliminando así todo aquello que pudiera empañar las buenas prácticas de exigido cumplimiento para los actores intervinientes en dicha tipología de financiación.

Así, los préstamos de capital privado con garantía hipotecaria, están enmarcados dentro de la financiación alternativa o financiación no bancaria, que, aun estando supervisados por los mercados reguladores financieros, son concedidos por instituciones financieras no bancarias. Al especificar que son préstamos con garantía hipotecaria, se hace referencia a la obligatoriedad de disponer de una propiedad (una garantía física, o bien inmueble), sobre la que efectuar una hipoteca. Dependiendo la tipología de la garantía y el titular, estará enmarcada en unos parámetros legales u otros, y, por tanto, tendrá un tratamiento y formas distintas en documentación requerida para estudio, plazos y condiciones económicas.

¿A quién va dirigida esta financiación y qué requisitos se piden?

Para entender bien los requisitos, hay que empezar por comprender a quién va dirigida este tipo de financiación alternativa. BirdCapital responde, en su blog, a dicha cuestión. En resumen y citando palabras de su CEO, "creemos en las segundas oportunidades. Por ello, ofrecemos soluciones financieras a aquellos clientes que han sido desahuciados de la banca tradicional. En BirdCapital, contamos con soluciones tanto para empresas como para particulares que busquen financiación de capital privado".

Teniendo esto presente, ¿qué empresas pueden acceder a esta financiación? Toda empresa o autónomo que se encuentre o se sienta desahuciado del mercado financiero bancario, en principio, puede tener acceso a la financiación alternativa. Sea que la empresa necesite liquidez para afrontar pagos o impuestos, afrontar una subasta, embargo o cualquier otra situación de deuda. Puede ser que la empresa o un autónomo estén incluidos en ficheros de morosidad como ASNEF o RAI, pero eso no es un impedimento para adquirir financiación de capital privado. También puede ser que la empresa, debido a su actividad económica, requiera de liquidez para afrontar crecimiento, una inversión o no perder una oportunidad de negocio, por ejemplo, como es el caso de los promotores inmobiliarios. O bien puede darse el caso que, como empresa o autónomo, exista un índice alto de endeudamiento (CIRBE) o el departamento de riesgos de la entidad no vea la validez del proyecto y, sin embargo, en el capital privado, se encuentre el aliado que se está buscando para financiar el negocio.

Cada consulta tiene su peculiaridad, por tanto, cada caso se estudia personalmente y de forma individual, dando una respuesta clara, ágil y eficaz. No es lo mismo un préstamo para reunificar deudas, solicitado por un particular, que un préstamo para iniciar o finalizar una promoción inmobiliaria o un préstamo con base en una licencia de taxi, que un préstamo para poder finalizar la aceptación de una herencia. O, simplemente, un préstamo puente mientras se venden propiedades, con el fin de no descapitalizarse o realizar inversiones.

Se encuentran varios casos particularmente peculiares. Por una parte, los taxistas, estos pueden usar como garantía, bajo estudio, la propia licencia de taxi. Por otra parte, los promotores inmobiliarios tienen necesidades especiales de financiación, ya que su solvencia, se basa en el buen término de la obra y su posterior venta, por tanto, se realiza un estudio de su trayectoria como promotor y el proyecto en sí. En BirdCapital, son expertos en esta tipología de créditos. Cuentan con los medios, la capacidad y una amplia experiencia para atender a esta tipología de clientes, ofreciéndoles soluciones específicas y adaptadas a sus necesidades financieras.

Seguridad y transparencia para solicitar un préstamo hipotecario de capital privado con total garantía.

Si se decide optar por la financiación alternativa para el negocio, se deben tener en cuenta varios aspectos clave, entre ellos, los riesgos de un préstamo hipotecario y las garantías legales que deben ofrecer las empresas de financiación alternativa o capital privado.

Hay que recordar que acceder a un producto financiero implica leer y comprender perfectamente las condiciones a las que uno se compromete. Por otra parte, se recomienda contar solo con empresas reguladas y certificadas y asegurarse de que dicha entidad se encuentra en cumplimiento de los requisitos legales que se marcan desde los mercados reguladores financieros, en cumplimiento con la ley hipotecaria, como el registro en el Ministerio de Consumo y Banco de España. Como ejemplo de profesionalidad, destaca en España la empresa BirdCapital , una de las pocas empresas españolas que actualmente cumplen con todos los requisitos legales necesarios citados anteriormente. Además, BirdCapital es una empresa especializada en préstamos hipotecarios de capital privado, destacada como referente en su sector por tener una filosofía centrada en el cliente y demostrando que la satisfacción y tranquilidad de sus clientes es lo primero. Se basan en un servicio de eficacia, eficiencia y calidad.

Ventajas de la Financiación Alternativa vs. Financiación Bancaria de la mano de BirdCapital

La principal ventaja de esta financiación es que es la solución perfecta para una situación de emergencia en la que todas las demás opciones están agotadas por los criterios preestablecidos de las entidades bancarias.

Si se está en ASNEF, RAI o cualquier otro registro de impagos, no es un problema. En BirdCapital, citado en palabras de su equipo, "entendemos que todo particular o empresa puede tener un bache en su economía y, no por ello, verse obligado a renunciar a sus sueños o proyectos".

Si se encaja en los requisitos, se puede optar por una financiación desde los 20.000 € a los 15.000.000 €, en función de la tipología, parámetros y estudio, siempre con la máxima confidencialidad, flexibilidad y garantías legales.

En el caso de los promotores, la principal ventaja de contar con los préstamos hipotecarios de BirdCapital es contar con un equipo comprometido con el proyecto de la empresa. Contar con liquidez financiera garantizada para cada fase de la obra, sin temor a tener que paralizar por falta de capital. Sus préstamos al promotor pueden financiar desde la compra del terreno para la promoción hasta la finalización del proyecto. "En BirdCapital, apostamos por el futuro de tu empresa, invirtiendo en tu presente", añade el CEO de BirdCapital.

Otra ventaja crucial es la rapidez y agilidad en los trámites. Se han optimizado los procesos y tiempos para dar respuesta en un corto plazo de tiempo, a veces incluso en la misma llamada o consulta. Además de esto, cuentan con la ventaja de la comodidad para el cliente. Todas las gestiones pueden tramitarse de manera online o vía telefónica, sin necesidad de moverse de casa para presentar documentación en una oficina, evitando así desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. También, la cercanía y personalización, ya que en todo momento el personal de BirdCapital mantiene la comunicación con el solicitante de forma personal, procurando la solución que mejor se adapte a la necesidad y situación de su cliente. Y, por último, las condiciones. Como si de una boutique financiera se tratara, BirdCapital es experta en adecuar las condiciones y soluciones a sus clientes, buscando su bienestar. Según la tipología y necesidad del cliente, plazos comprendidos entre 1 y 20 años. Sin necesidad de cambiar de banco, ni contratar productos combinados, exceptuando lo exigido por la ley hipotecaria.

De qué manera solicitar préstamos de capital privado con BirdCapital

Lo primero que se debe hacer es analizar bien el estado actual de salud financiera, cuánto dinero se necesita y en qué plazos se podrá devolver. Acudir siempre a expertos que ayuden a planificar el préstamo hipotecario privado. Recordar que tanto si se es particular o autónomo, se tiene una pyme o gran empresa y se dispone de propiedades, pero el banco dice "no", se puede contactar mediante su web con BirdCapital, que atenderán de forma personal y cercana, escuchando el caso y analizando las posibilidades reales de financiación privada. BirdCapital da acceso al capital privado, una buena oportunidad de financiación alternativa para poder seguir dando alas a los proyectos.