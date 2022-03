Bitaspain lanza un ordenador convertible, con las funcionalidades de un portátil y de una tableta

Los equipos informáticos son herramientas fundamentales para cualquier empresa, sobre todo por la incidencia del mundo digital hoy en día. Sin embargo, mantenerlos actualizados y optimizados puede representar una costosa inversión para muchos negocios.

Normalmente, estos equipos tienden a quedar obsoletos con el paso del tiempo, además de que su carga de trabajo merma paulatinamente su rendimiento.

En este contexto, nace Bitaspain, una empresa distribuidora de ordenadores que ofrece una solución innovadora gracias a su servicio de venta a través de renting. Con Bitaspain, los equipos tecnológicos se pueden renovar constantemente y el pago en mensualidades implica una inversión mucho menor a la que representa la adquisición directa de estos equipos.

Además, Bitaspain siempre está a la orden del día en cuanto a novedad y, actualmente, la empresa dispone de un ordenador convertible, con las funcionalidades de un portátil y de una tableta.

Bitaspain y su ordenador convertible

Este MicroSurface todo en uno aporta comodidad y flexibilidad a sus usuarios. Permite navegar en internet desde el sofá como una tableta y trabajar en un escritorio como un ordenador portátil. Su tecnología de alta gama y su relación calidad-precio lo convierten en un aparato único.

El ordenador convertible es una estupenda alternativa a los portátiles ligeros, ya que se trata de un dispositivo liviano, fácil de transportar y con la potencia y velocidad deseadas. Entre sus utilidades, son herramientas ideales y ergonómicas para quienes necesitan dibujar, escribir con un lápiz digital, etc.

En la web de Bitaspain, disponen de todo tipo de información acerca de estos dispositivos (procesador, RAM, pantalla, multimedia, etc.).

Modalidad de distribución a través de renting

Bitaspain es un fabricante directo de productos tecnológicos como ordenadores all in one, portátiles ultrabook y convertibles e incluso básculas TPV, entre algunos de sus productos. La novedad, sin embargo, radica en su modalidad de distribución a través de renting, mediante la cual ponen sus equipos a disposición de las empresas a través de pagos mensuales, con un servicio que incluye: instalación y mantenimiento continuo, reparación y reemplazo de equipos averiados y actualización constante cada tres años, sin ningún coste adicional.

Esta facilidad representa un ahorro significativo para cualquier empresa a largo plazo, en especial si se considera la constante innovación a la que están sometidos estos equipos. Un ordenador novedoso y con los mejores componentes hoy en día puede quedar altamente devaluado en pocos años frente a los nuevos modelos, cuya adquisición generará una nueva inversión significativa para la empresa. Es por ello que el renting de Bitaspain representa una inversión mucho más eficiente y accesible, que no requiere de grandes desembolsos para mantener actualizados estos equipos de primera necesidad para las empresas.