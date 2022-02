Bitaspain ofrece ordenadores All in One

Durante los últimos años, la tecnología ha sorprendido al mundo con sus innovaciones y avances. Los ordenadores de escritorio han cambiado mucho desde que se comercializó el primero en 1964, el cual era de grandes dimensiones.

Esto suponía un problema para muchas empresas y, aunque en los últimos años se han convertido en dispositivos mucho más ergonómicos, ahora se puede contar con los ordenadores All in One de Bitaspain.

All in One, ordenadores de diseño innovador

Los ordenadores All in One o 'todo en uno' representan una gran innovación dentro del mundo de los ordenadores de escritorio.

Estos equipos de sobremesa permiten optimizar espacio a sus usuarios, debido a que gran parte de su hardware se encuentra en el monitor, lo cual evita tener que lidiar con el CPU y disponer de más espacio de trabajo.

Además del CPU, en el monitor de este equipo también se pueden encontrar sus puertos, entradas de CD y DVD, procesadores y disco duro, entre otras piezas. Estos equipos poseen un gran rendimiento y especificaciones técnicas, lo cual lo convierte en el ordenador ideal para distintos usos profesionales.

Asimismo, cabe destacar que son más estéticos, ya que no necesita muchas conexiones, lo cual evitará ver la gran cantidad de cables a su alrededor. No obstante, los ordenadores All in One consumen menos energía y producen menos calor que los ordenadores de sobremesa normales. Todas estas características son las que hacen tan especial a este tipo de equipo.

Ordenadores All in One de Bitaspain

La empresa española Bitaspain presenta sus ordenadores All in One que fueron diseñados para combinar perfectamente la forma y funcionalidad, puesto que poseen un aspecto fino que permite ahorrar mucho espacio, mientras se disfruta de su gran pantalla de 27''. Además, estos brindan elegancia a diferentes espacios gracias a su color plata y carcasa de aleación de aluminio.

No obstante, lo más importante es que cuentan con los últimos procesadores Intel y una gran capacidad de almacenamiento que permitirá a sus usuarios realizar cualquier tarea que necesiten. Estos equipos poseen una pantalla full HD 1080, perfecta para poder trabajar con cualquier programa de edición y diseño. También cuentan con conectividad total gracias a sus puertos USB, wifi, HDMI, bluetooth, etc.

En la página web de Bitaspain, se puede encontrar más información sobre estos equipos y los interesados podrán obtener un presupuesto completo de este versátil dispositivo.

Encontrar un equipo moderno, ágil y con tecnología puntera ahora es más fácil con Bitaspain.