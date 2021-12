Blablabots propone los voicebots como tendencia de marketing

Hoy en día, el constante avance tecnológico y el uso continuo de internet por parte de la sociedad han hecho que las empresas deban implementar estrategias para sobrevivir en un entorno económico hostil y altamente competitivo, buscando una diferenciación de su competencia.

Deben, no solo darse a conocer, sino también innovar para captar clientes y fidelizarlos.

Como una solución a esta necesidad, la empresa Blablabots ha desarrollado voicebots como tendencia de marketing, los cuales aportan grandes ventajas a las compañías, entre ellas, facilitar la comunicación con sus clientes. Se trata de un servicio basado en inteligencia artificial conversacional, nunca antes visto a nivel empresarial.

¿Qué es la tecnología voicebot?

Desde hace un tiempo, varias empresas han hecho uso de chatbots como una alternativa ideal de atención al cliente. Se puede decir que un chatbot es una especie de asistente virtual, el cual se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto. La mayoría de los chatbots utilizados por las empresas se basan en tecnología QnA (Question and Answer), una sencilla correlación de un número limitado de preguntas y respuestas.

Es por ello que, en ocasiones, los usuarios consideran que este tipo de tecnología no es suficiente para atender todos sus requerimientos, pues si le hacen una pregunta que no esté configurada o de un modo ligeramente distinto, el sistema no tendrá la respuesta, creando una experiencia de usuario frustrante. Pensando en ello, la empresa Blablabots, extensión de Mindsaic, ha creado una tecnología única, basada en inteligencia artificial conversacional. Se trata de los voicebots, la evolución los chatbots, que utiliza el uso de la voz y algoritmos de inteligencia artificial avanzada para atender a los clientes.

¿Cuáles son los principales beneficios para las empresas que incorporan los voicebots?

Los voicebots, con tecnología Mindsaic, van más allá de un asistente virtual que puede mantener una conversación con un cliente. Pueden interactuar de tal manera que son capaces de ejecutar funciones específicas, como enviar un correo electrónico, consultar una base de datos, establecer comunicación con el CRM, etc. Además, pueden comunicarse en diferentes idiomas.

Esta tecnología aplica cientos de redes neuronales y otras técnicas de inteligencia artificial, junto a algoritmos de creación propia, dando origen a sistemas únicos y disruptivos. Con esta tecnología, las empresas lograrán una atención óptima para sus clientes, las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los voicebots como tendencia de marketing son una excelente alternativa, pues atienden de forma constante a los clientes y logran captar más leads que pueden convertirse en clientes reales, impactando directamente en un incremento de las ventas del negocio.

Los voicebots son herramientas ideales para cualquier empresa, sin importar su tamaño, siempre y cuando requieran posicionarse en el mercado y captar clientes potenciales. Además, tienen un coste accesible y prometen ser una plataforma ideal de atención al cliente.