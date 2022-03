Brian May publica su libro para los más de 500 millones de hispanohablantes. 'Brian May's Red Special. La historia de la guitarra casera que sacudió a Queen y al mundo'

El guitarrista de Queen presenta en español una obra repleta de detalles inéditos de la Red Special, una guitarra que ha dado vida a cada álbum del rey del rock o a actuaciones legendarias como Live Aid.

Danny Gómez ha sido el encargado de dirigir la edición y traducir al español este libro para los millones de hispanohablantes amantes de la historia de la música a través de la empresa Letrame Grupo Editorial.

El libro ha sido presentado en un acto celebrado en el Gran Teatro Caixa Príncipe Pío, de Madrid, y que ha contado con la presencia de Luis Álvarez, productor y socio de Brian May y Robert de Niro en el musical "We Will Rock You"; Álvaro Martín, guionista, productor de radio y experto en Queen; y Danny Gómez, guitarrista del musical y encargado de la traducción.

Conocer la historia y las "tripas" de la guitarra Red Special de Brian May es la propuesta de Brian May's Red Special, un libro editado originalmente en inglés por el periodista Simon Bradley en 2014 y que ahora sale a la venta en español a través de Letrame Grupo Editorial, de la mano de Danny Gómez, guitarrista en el musical "We Will Rock You" y que se estrena como traductor al español con Brian May’s Red Special. La historia de la guitarra casera que sacudió a Queen y al mundo. Con esta obra, el lector podrá conocer la historia de Brian May y su famosa guitarra, la Red Special, que supuso un hito en la música rock.

Una oportunidad “maravillosa y necesaria para todos los hispanohablantes y el mejor regalo que le podemos dejar al legado de la historia y cultura de la música. Es un orgullo que este libro vea la luz en español y formar parte de esta aventura que llegará a millones de personas, la historia de la guitarra y de la mano de uno de los mejores guitarristas del mundo, Brian May. Algo que no habría sido posible sin la mediación y el gran trabajo de Danny Gómez, en contacto directo en todo momento con Brian May”, detalla el director de Letrame Grupo Editorial, Luis Muñoz.

En este libro se fusionan los datos biográficos con la información técnica, creando un compendio imprescindible para cualquier fan de Brian May o de Queen. En él, el lector tendrá acceso a la verdadera historia de un joven Brian May que, en 1963, diseñó y construyó con su padre una guitarra con un sonido único, que le acompañaría durante toda su carrera musical.

Un libro repleto de imágenes inéditas de la Red Special durante su proceso de creación, entrevistas y anécdotas de Brian May, dentro y fuera del escenario, que permitirán una mayor aproximación al icónico músico y a su trayectoria personal y profesional con la Red Special como hilo conductor.

Sinopsis

«Mi padre y yo decidimos hacer una guitarra eléctrica. Diseñé un instrumento de cero, con la intención de que tuviera una capacidad más allá de cualquier cosa disponible, más ajustable, con mayor rango de tonos y sonidos, con mejor trémolo, y con la capacidad de retroalimentarse a través del aire de una manera “musical”». — Brian May.

Brian May y su padre, Harold, comenzaron a construir a mano una guitarra eléctrica en 1963. Brian soñaba con una guitarra que superaría a cualquiera de las guitarras eléctricas de fabricación comercial existentes; su padre tenía el conocimiento técnico y las habilidades para ayudar a hacer el sueño realidad. Brian ha tocado esta guitarra en cada álbum de Queen y en todos los shows en vivo de la banda alrededor del mundo. En este libro es posible descubrir todo sobre el instrumento único de Brian.

Brian habla sobre todos los aspectos de la Red Special, desde su diseño original hasta la fabricación de sus propias herramientas, y desde el abastecimiento de materiales en su casa hasta las actuaciones legendarias: Live Aid, la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 y en el techo de El Palacio de Buckingham. Todo esto va acompañado de diagramas, bocetos y notas originales, así como una gran selección de fotografías que incluyen primeros planos, radiografías y actuaciones de Brian.