Calcular la tasación de un coche

Las compañías aseguradoras se encargan de declarar el siniestro total e indemnizar al dueño en los casos en los que un automóvil no se puede reparar tras sufrir un accidente, incendio o una avería importante.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el vehículo siniestrado puede ser vendido, ya sea a un particular o a una empresa dedicada a este fin. Para ello, Compramos Tu Siniestro posibilita tasar un coche de manera gratuita, online y al instante, únicamente indicando la matrícula y el código postal.

El modo de trabajar de Compramos Tu Siniestro

Este centro autorizado de desguace online se ocupa de comprar vehículos averiados, siniestrados, embargados o en cualquier estado, ofreciendo a su dueño calcular el valor mediante la tasación en el sitio web, con los mejores precios del mercado. En caso de llegar a un acuerdo, la empresa se encarga de recoger el automóvil a través de su servicio de grúa, sin coste alguno para el vendedor, además de tramitar su baja definitiva, evitando el pago de nuevos impuestos y dejándole exento de cualquier responsabilidad civil o ambiental.

Es importante resaltar que la legislación actual impide la venta de despieces sin autorización, por lo cual la mejor opción para dar de baja un coche es hacerlo en un desguace que cumpla con todas las condiciones legales. De esta forma, la persona puede asegurarse de que el vehículo no vuelva a circular y no se use para fines espurios, así como para su tratamiento medioambiental, con la correspondiente descontaminación y extracción de fluidos y elementos peligrosos.

Llevar un coche al desguace con Compramos Tu Siniestro

De acuerdo a un relevo realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), debido al nuevo reglamento que prohíbe el acceso de los coches que emiten gases contaminantes a las principales ciudades de España, la cantidad de vehículos siniestrados que se llevó a un desguace aumentó en un 20 %. Por lo tanto, resulta importante conocer cómo llevar a cabo este proceso de manera adecuada.

De este modo, el afectado puede llevar personalmente su automóvil a Compramos Tu Siniestro, en cualquier momento del día, obteniendo en el acto el certificado oficial de baja definitiva. Asimismo, si la compañía de seguros indemniza al titular, será esta la que trasladará el vehículo. En ese caso, se precisará un certificado de destrucción para proceder a la baja del seguro.

En consecuencia, si se desea tasar un coche que ha sufrido un siniestro, ya sea irreparable o con un coste de reparación alto, este desguace online tiene el mejor valor del mercado para venderlo, desde la comodidad del hogar y sin trámites engorrosos.