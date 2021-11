Los cambios en el carnet por puntos 2021, por SF Motor

La reforma a la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial aprobada el 30 de septiembre por el Congreso incorpora cambios que todos deben conocer. La Comisión de Interior de la Cámara Baja aspira a que el nuevo estamento legal disminuya las consecuencias fatales de esos accidentes a través de la reducción de los índices de accidentes por imprudencia.

En este sentido, las modificaciones incluidas se hicieron basándose en los estudios sobre la causalidad de los accidentes de tráfico en todo el territorio español. También se analizaron las tendencias en el comportamiento de los conductores y, por eso, se aprobaron cambios en el carnet por puntos 2021 que implicarán modificaciones en infracciones que restarán más puntos.

¿Qué infracciones han incrementado las penalizaciones?

La nueva legislación contempla el incremento de tres a seis puntos menos en el carnet de circulación por el uso de móviles mientras se conduce. La norma es especialmente severa cuando se compruebe que el conductor lleva el dispositivo móvil entre las manos.

La reforma también contempla la resta de cuatro puntos si el conductor no usa los cinturones de seguridad. En la normativa anterior solo restaban tres puntos. El castigo también es aplicable si el cinturón no está correctamente abrochado al cuerpo del conductor o los pasajeros del coche. Esta sanción de tres puntos menos se extiende también al no usar la silleta infantil o el casco de seguridad, en el caso de las motocicletas.

Utilizar detectores de radar también será penalizado con tres puntos menos en el carnet de circulación. En el nuevo texto también se incluye una sanción económica de 500 euros para el propietario del vehículo. Un elemento adicional es que se castiga solo por el hecho de llevarlo en el coche, aun cuando esté apagado.

Respeto y cuidado al medioambiente

En la reglamentación anterior se tenía establecido que el período para la recuperación de los puntos perdidos dependía de la gravedad de la falta. Ahora tras la reforma, ese lapso fue unificado a un tiempo de dos años. La idea es desalentar la comisión de infracciones por pequeñas que estas sean.

En el estamento legal, el apartado 10 del artículo 1 se prohíbe expresamente causar daño al medioambiente. Esto busca motivar a los conductores para que mantengan sus vehículos en perfecto estado de funcionamiento. La norma abarca a los chóferes que dejen encendidos los motores más tiempo de lo estipulado, que será de dos minutos (sin abandonar el coche).

