Cambios a la hora de abrir una empresa en el Reino Unido después del Brexit

Ltd24ore es una empresa en el Reino Unido que brinda asesoría fiscal y comercial y que quiere enseñarles a los financieros españoles qué aspectos deben tener en cuenta para establecer un negocio en ese país después de su salida de la Unión Europea. Algunas cosas han cambiado en el establecimiento de empresas después del Brexit.

Además, esta compañía apoya actualmente a más de 500 empresas digitales en UK, con la transmisión de conocimientos y habilidades empresariales requeridas en el mundo virtual. En definitiva, la asesoría que ofrece Ltd24ore se enfoca principalmente en apoyar a los empresarios no residentes que están estableciendo sus comercios en territorio anglosajón en la actualidad.

¿Cuáles son los cambios del establecimiento de negocios en UK después del Brexit?

Desde el 1 de enero de 2021 se viene implementando en el Reino Unido una nueva etapa de desregulación que puede favorecer la conformación de empresas en territorio inglés. Gracias a ese proceso de desregulación, se podrán abrir negocios con menos obligaciones fiscales, iniciar establecimientos comerciales con una burocracia ligera y seguir constituyendo una LTD - sociedad limitada en UK - o una LLP - sociedad de responsabilidad limitada para empresarios que desean conformar negocios internacionales y optimizar su fiscalidad- con extrema facilidad. Sin embargo, no todo es bueno para los empresarios y comerciantes después del surgimiento del Brexit. Hay personas que piensan que, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país tendrá una mayor libertad para implantar una ventajosa política fiscal para las compañías, lo que genera una incógnita fiscal. A pesar de estas previsiones fiscales, los emprendedores no temen a invertir en nuevos negocios en Londres y sus alrededores.

Los cambios en la constitución de una LTD o una LLP en el Reino Unido

La LTD o sociedad limitada es la forma jurídica más común en los establecimientos comerciales. Para conformar esta sociedad se exige actualmente un capital social mínimo incorporado de 1 libra y una responsabilidad limitada para los miembros. Este vehículo corporativo permite tener un estatuto y se constituye por una sola persona.

De otro lado, la figura jurídica de LLP o sociedad de responsabilidad limitada es el tipo de forma societaria preferida por las empresas consultoras y profesionales. En este tipo de organizaciones no se requiere de un capital inicial y es necesario que haya dos socios, ya sean naturales o jurídicos.

Con todo lo anterior, Ltd24ore se consolida como una empresa de asesoría fiscal que respalda a los emprendedores y empresarios de España que desean incursionar en el universo del marketing del Reino Unido, a través de negocios físicos o virtuales de gran impacto global.