Cancelar la deuda es una realidad con la Ley de Segunda Oportunidad, por Gómez Maestre Advocats

En 2015, se implantó el mecanismo de la Ley Segunda Oportunidad por Real Decreto. El objetivo de esta ley es lograr que particulares y autónomos deudores cuenten con la posibilidad de renegociar la deuda con sus acreedores, o bien, cancelarlas. Todo ello representa una solución para las personas que se encuentran en una situación de insolvencia grave o en quiebra.

En Gómez Maestre Advocats cuentan con abogados especialistas en este tema. Gracias a sus conocimientos y su amplia experiencia, pueden ayudar por vías legales a quienes se encuentran incapacitados para pagar su deuda. Su filosofía de trabajo es que si su cliente no gana el caso, no cobran por el trabajo.

Cómo cancelar una deuda por vía legal

Desde que se estableció la Ley de Segunda Oportunidad en España, muchas personas han podido encontrar una solución a las deudas que no pueden pagar. Sin embargo, para poder aprovechar las ventajas de esta ley, hay que contar con abogados especialistas que puedan estudiar el caso particular de la persona deudora y ofrecerle las mejores alternativas. De hecho, con la aplicación de esta ley, no solamente se puede reducir considerablemente la cantidad de la deuda, sino que incluso se puede eliminar por completo. Pero esto solo es una opción cuando el deudor cuenta con un respaldo profesional.

Para ello, Gómez Maestre Advocats es una buena opción. Este es un despacho de abogados que desde los inicios se ha dedicado exclusivamente a ayudar a particulares, familias y autónomos a salir de deudas impagables. Conocen muy bien como funciona el aspecto legal en este sentido y pueden garantizar buenos resultados para sus clientes, ayudándolos a eliminar sus deudas por vías sólidas totalmente legales.

Un instrumento legal para ofrecer asesoría a los deudores

Desde su creación, el objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad fue ofrecer ayuda a quienes tenían un compromiso de pago, que debido a quiebra o insolvencia, no están capacitados para pagarla. No obstante, este instrumento legal también protege el patrimonio de los acreedores, y es por eso, que permite, en muchos casos, la renegociación de la deuda. En el caso de estos profesionales con despachos en Girona, Figueres y Banyoles, por ejemplo, realizan un proceso con distintas etapas. En primer lugar, se hace una lista con todas las deudas de su cliente. Seguidamente, acuden a un notario para requerir a los acreedores e intentar llegar a un acuerdo. En caso de no haber acuerdo, llevan el caso al juzgado. Allí, pueden conseguir una Sentencia Judicial para la cancelación de la deuda, e incluso paralizar cualquier embargo, mientras dure el proceso.

Si alguien quiere saber si puede recurrir a este proceso, lo ideal es contactar con expertos que puedan estudiar el caso. En Gómez Maestre Advocats, por ejemplo, la primera consulta es totalmente gratuita y sin compromiso.