Carlo Bentivegna expone los 5 errores más comunes que arruinan una campaña de marketing online

En los últimos meses, se está siendo testigo de la cantidad de negocios que han volcado su estrategia de ventas hacia internet, las redes sociales, los marketplaces, etc., y esto está provocando que estrategias que “parecían” funcionar, ya no sean tan eficientes.

El marketing online ha traído nuevos términos tan cools como leads, funnel, SEO, SEM, landing page y un sinfín más de palabras. Pero esto no es el marketing online y se tiene que entender que el marketing es lo mismo, solo que se aplica a las nuevas herramientas y posibilidades que tiene un canal como es internet. Existen muchos otros canales como televisión, radio, prensa, On trail, etc., y cada uno requiere de algunas cosas específicas. Pero en el marketing online donde todo el mundo está ahora invirtiendo dinero, se están obviando algunas cosas. Carlo Bentivegna es consultor de marketing online estratégico y, a continuación, expone los 5 errores más comunes que ha podido observar en los últimos años.

Error N.º1: no definir una estrategia clara

Antes de realizar cualquier campaña, se necesita saber qué estrategia se va a utilizar. Poner anuncios en Instagram sin trazar un plan es una acción similar a la “señora del mercado que ofrece ropa interior a 2€ el par”. La gente va a ver el anuncio, pero… ¿Qué especial es y qué se ofrece en los apenas 3 segundos que el visitante va a mirarlo? Si no engancha, el anuncio solo tendrá “impresiones” y no ventas, que es lo que se busca.

Tener una estrategia es vital, ya que ayuda a acotar y reunir información para entender la forma correcta de cómo plantear los pasos que se quiera que dé el visitante hasta la compra o suscripción que se ofrezca. En la estrategia también se plantea el número de anuncios, a qué público va dirigido, cuánto tiempo estarán online, el presupuesto necesario, la estimación de ventas, etc.

Error N.º2: no saber usar de forma correcta las herramientas

Redes sociales como Facebook o incluso el magnánimo Google invitan y lo ponen muy fácil para incluir anuncios en sus medios, tanto que a veces con solo hacer clic en patrocinar publicación, poner un presupuesto y darle a OK ya se dispone de la “campaña online”. La realidad es que se acaba de tirar ese dinero a la basura.

Cuando hay que pensar “¿a quién?, ¿cuándo, ¿qué? y ¿por qué?”, simplemente darle al botón de patrocinar publicación no es suficiente, y aún más cuando el objetivo persigue el crecimiento de un negocio.

Hay muchos videos de formación gratuita oficiales de cada plataforma, donde se puede aprender qué pasos dar y cómo crear anuncios que vayan dirigidos a un público, lugar, edades, etc.

Error N.º3: creatividades de anuncios desastrosas

Es cierto que hay muchas empresas que contratan a un diseñador o disponen de una agencia de marketing que les desarrolla las piezas creativas para cada campaña, pero si se trabaja con el método “do yourself” hay que tener en cuenta algunas cosas.

Puede que un anuncio tenga entre 2 a 3 segundos para que el usuario lo vea, rodeado de todos los elementos de las redes sociales o páginas web donde aparezca este anuncio. En un periódico digital deportivo lleno de colores y otros anuncios es importante saber cómo destacar un anuncio. Un consejo es que se contrate a un diseñador, y si no es posible, se puede comprar alguna de las plantillas que existen preparadas para realizar cualquier anuncio.

Otro caso es tener un buen anuncio con el link roto o que lleva a la página principal de la web donde no hay referencia alguna a lo que se habla en el anuncio o a una página diferente porque se hizo copia pega de un anuncio anterior… En este caso, crear una landing page diseñada para fortalecer la intención de compra es lo más apropiado para que el visitante acceda o vaya directamente y sin distracciones a la web.

Error N.º4: no tener suficiente presupuesto

Al conseguir montar una tienda online ya se tienen creadas las redes sociales y están los anuncios circulando por las redes sociales, el retargeting con Google o una landing page enfocada por cada bloque de anuncios. Se tiene un presupuesto para estos anuncios de unos 500€ para el primer mes y si no se consiguen los resultados, no funciona.

La tienda online compite en internet con el resto, con todo internet o como poco con las tiendas del mismo sector. El presupuesto puede parecer alto para un mes, pero se está compitiendo con Amazon, Zalando… que tienen presupuestos infinitamente mayores.

En ese momento hay que persistir. Es mejor invertir 150€ cada mes que 500€ de golpe. Una vez toda la estrategia está funcionando se va optimizando. De este modo se sabe dónde, cuándo y a quién, mejorar la inversión y escalar las ventas.

Error N.º5: tener paciencia

Esta se establece como la más importante. Aunque se vean casos donde empresas con mínima inversión y en poco tiempo obtienen resultados positivos, la realidad es que no son ni un 0,5% de las empresas que existen en internet.

A menudo todo tiene un proceso de maduración y, a no ser que se cuente con una agencia o un consultor con experiencia en marketing online, puede que el hecho de montar un negocio en la red sea complicado.

Por ese motivo, siempre es mejor tener conocimiento de lo que se ofrece, si funciona en los canales donde se puede rentabilizar, y que estos sean los mejores, un plan de negocio, de viabilidad o estratégico puede ser de mucha utilidad, tanto como un mapa del tesoro.