Carlos Martín Rodríguez, 'Si no estás dispuesto a trabajar duro mejor aléjate del trading'

Cada vez más personas se interesan por lo que sucede en los mercados bursátiles y buscan invertir para obtener algún tipo de renta.

Ahora bien, tal como explica el especialista Carlos Martín Rodríguez, “el mercado tiene sentido en todo su movimiento” y es necesario formarse para poder comprender cuál es la mejor manera de operar. Este trader, formador y responsable de la plataforma CMRBOLSA y sus respectivas cuentas en redes sociales, brinda su análisis sobre lo que supone invertir en el mercado bursátil a día de hoy.

El libro que ha escrito se titula Desgranando la esencia del mercado, ¿podría adelantar algunas características de esta esencia?, ¿Qué es lo que define al mercado bursátil hoy?

"La mayoría de los gurús o vendehúmos se basan en dar clases de cómo entrar y salir al mercado, es decir set-up, y lo enseñan en muy poco tiempo para hacer creer que cualquiera se puede ganar la vida en dos días o dos meses cuando se necesitan años para poder conseguir resultados positivos.

La forma de conseguir resultados es entender primero cómo se mueve el mercado y por qué lo hace de esa manera. Hay factores que es necesario detectar como la influencia en el precio de los profesionales que responden a entidades con muchísimo dinero. Ellos tienen la necesidad de hacer engaños para que la masa, que está compuesta por la mayoría de los traders, cometan errores y posibilitar que las ganancias se las repartan unos pocos.

Desgranando la esencia del mercado (disponible en la página web de CMRBOLSA) se basa en explicar los elementos que hacen falta para entender ese movimiento. Una vez que lo entiendas debes comprender las peculiaridades para poder entrar en el mercado de forma óptima. Una vez entiendas esto da igual el contexto actual porque podrás identificarlo de igual forma al entender los movimientos naturales del mercado."

Se suele decir que las inversiones bursátiles tienen puntos en común con las apuestas que se pueden hacer en un casino. ¿Hay algo de cierto en esta afirmación?

"La mayoría de los iniciados se meten por el fragor del momento y en vez de estudiar, aprender y formarse especulan e invierten a lo loco y sin conocimiento. El que tiene más suerte al principio gana, pero lo termina perdiendo después porque no tienen una estrategia de salida cuando se han equivocado en el análisis, es decir, no ponen stop de protección.

El mercado o la bolsa no se parece nada a un casino, ya que no es cuestión ni de suerte ni para nada es aleatorio. Si estudias sus movimientos podrás comprobar que el mercado tiene un sentido en todo su movimiento y no es otro que hacer creer al inexperto la apertura de oportunidades cuando en realidad es todo lo contrario.

La mayoría de las veces cuando hay incitación a que la masa opere es porque los profesionales están vendiendo, lo vemos en la bolsa tradicional y ahora también en las criptos."

¿Usted recomienda invertir en la bolsa? ¿Quién puede hacerlo?

"Mi consejo es que antes de invertir 1 € debemos formarnos para hacerlo. Si te formas bien podrás invertir con diferentes objetivos según tu tipo de riesgo, ya sea para acumular para la jubilación en un tipo de operación más tranquila o para hacer intradía, operativa donde entras y sales en cuestión de segundos, minutos u horas.

En definitiva, sí recomiendo invertir si estás dispuesto a formarte de verdad. Si no quieres formarte mejor aléjate de la bolsa porque sin formación podrás perder hasta la camisa."

¿Se puede “aprender haciendo” o para invertir es necesario contar con conocimientos técnicos y teóricos?

"No es que se puede, se tiene que aprender haciendo, pero sobre todo practicando una vez tengamos el conocimiento adecuado, así es la forma de avanzar. Debemos dedicar tiempo a adquirir el conocimiento y saber leer el mercado para después practicar y practicar antes de invertir con dinero real. Por lo tanto, se puede y se debe aprender haciendo pero sin poner dinero de verdad hasta adquirir el conocimiento necesario."

¿Existen los métodos infalibles?

"Ninguno, no existe el Santo Grial, que es lo que la mayoría busca una vez se mete en este mundo. Recomiendo leer los pasos que muchos sufren hasta conseguir ganar en bolsa (disponibles en la entrada 39 pasos de todo trader de mi blog) si es que lo consigues.

Lo que sí es aconsejable es tener el conocimiento adecuado del mercado y tener un plan de trading claro y personalizado donde tengas los límites para los días buenos pero sobre todo para controlar los días malos. Además, es muy necesario controlar las emociones para que el mercado no te robe la cartera."

¿Cuál es su opinión acerca de las criptomonedas?

"Me ofrecieron comprar Bitcoin en el 2011 y pensé que era algo temporal y sin futuro. Está claro que me equivoqué por completo. Hoy en día invierto una parte del capital en ellas, pero sabiendo que es muy probable que muchas de las monedas que existen hoy no existirán en el futuro porque existen muchos proyectos y solo quedaran los más robustos.

Son activos donde hay que estar y se mueven igual que la bolsa tradicional. Es un activo más para tener en cartera."

¿Quiénes son y cuáles son las funciones de los llamados "gurús"? ¿Es conveniente prestarles atención?

"La mayoría son simples estafadores, es así, por desgracia se aprovechan de tener voz en los diferentes medios públicos y al llegar a mucha gente es fácil que engañen a los que desean dinero fácil.

Si alguien te dice que ganar en la bolsa es fácil, rápido o que es simplemente aprender un sistema mosquéate y aléjate, ya que se necesita mucho tiempo para poder vivir del trading. Con la mentoría que doy mis alumnos tardan entre 1 y 3 años de trabajo duro para conseguirlo. Si no estás dispuesto a trabajar duro mejor aléjate del trading y de sus gurús."

La humanidad atraviesa años extraordinarios por eventos de impacto global como la pandemia y ahora la guerra. ¿Cómo han repercutido estos fenómenos en el mercado?

"El mercado en general y más concretamente el americano lleva muchos años siendo alcista de fondo y todavía no da muestras de cambio de tendencia.

La pandemia sirvió de excusa para romper zonas donde la masa salía asustada pensando que habría un crash, pero el mercado rápidamente se recuperó incluso con la economía real todavía en ajuste.

Con la guerra está pasando lo mismo y es que los acontecimientos son la excusa perfecta para que el mercado se regule y limpie el dinero de los más asustadizos para que los profesionales o grandes poseedores de dinero se aprovechen de ello. Se repite una y otra vez y lo hacen siempre en los distintos escenarios. Se puede ver claramente como en el comienzo de la guerra hubo un amago de caída, pero después en pocos días sucedió la recuperación. Mientras tanto, la guerra seguía en su máximo apogeo."

En síntesis, según la mirada experta de Carlos Martín Rodríguez el mercado bursátil es una entidad con una lógica propia que es necesario estudiar y desentrañar para poder operar con éxito. En este sentido, antes de empezar a invertir, es recomendable acceder a formación profesional como la que ofrece la plataforma CMRBOLSA.