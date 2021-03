Casas rurales en Asturias en los picos de Europa

Los picos de Europa tienen una gran diversidad de espacios. Por esta razón, la afluencia de turistas es cada vez...

Los picos de Europa tienen una gran diversidad de espacios. Por esta razón, la afluencia de turistas es cada vez mayor. En este sentido, para vivir una experiencia relajante y libre de distracciones, la mejor opción es alquilar casas rurales en Asturias, así se ha visto en Somoseconomia.

El vídeo del día Bárcenas acusa a la antigua cúpula del PP de "cobardía" por no "dar la cara"

En proporción, la demanda ha generado más opciones de alquileres y hostales para turistas. Asturias Activa es una empresa reconocida por ofrecer servicios de calidad en casas rurales. Además, cuenta con una gran variedad de precios y casas.

¿Es recomendable alquilar casas rurales en Asturias?

Dormir en una casa rural en los picos de Europa puede llegar a ser una experiencia mucho más completa que hospedarse en un hotel de lujo.

El tiempo de hoy

La casa rural ofrece más calidez y conexión con la naturaleza, ya que es una zona natural rodeada por montañas. En cambio, un hotel no ofrece este tipo de experiencia.

Del mismo modo, el alquiler de casas rurales en Asturias cuenta con menor restricción que un hotel, siendo esto ideal para quienes deseen hacer camping o fogatas en espacios destinados a esto.

No obstante, los turistas que van a los picos de Europa eligen el alquiler de casas rurales u hostales por diversas razones.

Precios mucho más económicos

Viajar es sinónimo de gastar dinero. Sin embargo, no significa que no se pueda ahorrar en el hospedaje. Dormir en una casa rural, además de ser una experiencia mucho más cálida, puede ahorrar mucho dinero que se acostumbra a derrochar en hoteles.

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

Sumado a esto, muchas casas rurales en Asturias cuentan con cocina incluida, por lo que la comida no debe ser un gasto exorbitantemente elevado. Siendo este un aspecto ideal para quienes decidan ahorrar para actividades como descenso en canoa o senderismo.

Experiencia única y cálida

Las opiniones de las personas que se hospedan en casas rurales son mucho más prometedoras que quienes se quedan en hoteles. Generalmente, esto viene dado porque en una casa rural en medio de la montaña se puede llegar a vivir una experiencia mucho más natural, íntima y alejada de las perturbaciones de la multitud.

De hecho, una de las razones por las que el alquiler de casas rurales ha tenido tanto renombre es que se puede vivir una experiencia familiar y cálida sin siquiera tener que salir de la casa.

Mayor aventura

Los picos de Europa ofrecen muchas aventuras, como la escalada o el descenso en canoa por el río. Hospedarse en casa rurales en Asturias puede potenciar una mayor experiencia, ya que ofrece una inmersión con la naturaleza, los animales, variedad de temperaturas e incluso paseos por el bosque que rodean a la casa.

¿Qué incluye el alquiler de casas rurales en los picos de Europa?

Las agencias de viaje son quienes preparan los paquetes con una variedad de servicios, que pueden ir desde el hospedaje, hasta el disfrute de diversas actividades. En el caso de las casas rurales puede suceder igual, ya que hay muchos complejos de apartamentos rurales que ofrecen ciertas comidas durante el día.

No obstante, cuando se alquila una casa rural, es importante tener presente que no siempre se contará con esta opción y casi siempre los gastos se dan por separado. Es decir, el hospedaje, comida y actividades recreacionales no se incluyen en un mismo costo.