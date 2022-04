Las causas de la aparición de las canas y la manera de revertirlas de la mano de GR-7 Professional

Las canas, a pesar de ser comunes para todos los seres humanos, pues tarde o temprano acaban por aparecer, a menudo causan incomodidad y rechazo.

Si bien es cierto que existen diferentes factores que pueden acelerar su aparición, siempre aparece la duda de ¿por qué salen canas?, o ¿cómo hacer para revertir su efecto?. Para ello, la respuesta más común en internet son los tintes. Sin embargo, existen alternativas menos conocidas pero con resultados igual de efectivos. Este es el caso de la loción anticanas comercializada por la empresa GR-7 Professional, la cual trabaja la pérdida de pigmento para garantizar la restauración del color natural del cabello.

Las múltiples causas de la aparición de canas

Se le denomina canicie a la aparición de canas o cabellos blancos en el cuero cabelludo como una consecuencia directa del envejecimiento. No obstante, para entender por qué salen canas, es importante conocer que con el paso de los años se va perdiendo melanina, que es el pigmento que se encarga de darle el color natural. En términos médicos se conoce como canicie fisiológica al proceso en el cual las canas aparecen inicialmente en las sienes y luego se van extendiendo por toda la zona capilar. Cabe destacar que, dependiendo de factores biológicos, pueden comenzar a aparecer desde los 30 a los 40 y 50 años de edad.

La fisiológica, generalmente, es natural y no afecta más que el aspecto físico de la persona. Sin embargo, hay otros tipos de canicies que no se relacionan directamente con la vejez. La canicie prematura aparece a los 20, o incluso en la infancia, y si bien no induce a problemas de salud, hay un porcentaje de jóvenes que se ven afectados por la falta de pigmento. Por su parte, la Poliosis es un tipo de aparición de cabello blanco en partes aisladas de la cabeza, así como en el bello corporal, como en las cejas o pestañas. Finalmente, en la canicie anular se observan canas de forma irregular y disminuida en la cabeza.

La solución para detener la canicie sin tintes o pelucas

Siendo las canas una problemática que tarde o temprano afecta a un gran porcentaje de personas en todo el mundo, la empresa polaca GR-7 Professional ha desarrollado una loción que recupera el color natural del cabello. Este no es un tinte que cambia directamente el color, sino que es un exclusivo tratamiento que penetra en el bulbo capilar, aumentando la producción de la melanina que pigmenta y le da la tonalidad al cabello.

Teniendo en cuenta que Polonia es uno de los países más reconocidos de la Comunidad Europea en la producción de cosméticos, GR-7 llega a España para ofrecer un producto testado clínicamente por laboratorios Eurofins Scientific que garantiza su seguridad y eficacia en poco tiempo. Así como la nutrición en la mayoría de los aspectos, para proporcionar un cabello completamente fuerte y del color natural.