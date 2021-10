Celliant Visconatur, el colchón de Colchón Canarias que promete largas noches de sueño

A la hora de lograr un sueño profundo, dormir de una forma cómoda es fundamental, pero también para evitar dolores en el cuerpo, como el cuello y la columna, que interfieran en las actividades del día a día.

Para tal fin, es preciso contar con una cama en buen estado y yacer en un colchón confortable como el Celliant Visconatur, comercializado por la tienda Colchón Canarias a un precio accesible y con la opción de ser financiado en cómodas cuotas. Se puede comprar de forma online o visitando las sedes físicas ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.





Lograr un sueño placentero es posible con el colchón Celliant Visconatur. Gracias a que está diseñado con la innovadora tecnología Celliant, permite un óptimo descanso durante toda la noche, y más importante aún, evita los dolores cervicales y lumbares, ya que es muy suave y acolchado.

En la descripción del producto, especificada en la web de Colchón Canarias, recalcan que la función principal de este colchón es reducir los puntos de dolor a través de la oxigenación del cuerpo. Está elaborado con minerales naturales tales como el óxido de aluminio, dióxido de silicio y dióxido de titanio, que actúan como termoactivos capaces de convertir el calor corporal en energía infrarroja para aumentar la oxigenación en el cuerpo y optimizar la circulación.

El colchón Celliant Visconatur tiene actualmente un precio de 1190 euros y la tienda Colchón Canarias da la oportunidad a los clientes de adquirirlo de forma financiada en 72 cómodas cuotas de 19,72 euros al mes. Además, por la compra de este, los clientes pueden elegir un obsequio que puede ser una tarjeta de El Corte Inglés de 500€ o una SMART TV Hitachi 4K 65” con sistema operativo Android.

Consecuencias de dormir en un colchón de mala calidad

Cuando se duerme en un colchón de mala calidad, las horas de sueño se ven interrumpidas, un factor que trae como consecuencias la falta de energía durante el día y una somnolencia que no permite un eficaz desarrollo en las labores cotidianas, ya sea en el hogar, en el trabajo, etc. Además, el no dormir ocasiona ansiedad, migraña y otros malestares físicos. Por otro lado, un colchón duro, viejo y en mal estado genera dolores en la columna vertebral que se pueden ir agudizando con el paso del tiempo.

Las personas que deseen recuperar las horas de sueño perdidas pueden optar por un colchón con tecnología Celliant, capaz de estimular la circulación en la sangre y regular la temperatura corporal, entre muchos beneficios más. Los interesados en adquirir el colchón Celliant Visconatur o en conocer más detalles sobre el producto, pueden ingresar a la página web de la tienda y rellenar un formulario para que inmediatamente un asesor los contacte o bien dirigirse de manera presencial a alguna de las sedes físicas de Colchón Canarias.