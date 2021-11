Cellumed Clinic y su apuesta por la vitamina C intravenosa como tratamiento complementario

Uno de los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo es la vitamina C. El cuerpo humano no produce esta vitamina ni tampoco la almacena, no obstante, hay una variedad de alimentos que la contienen. Además, existen en el mercado pastillas de vitamina C de administración oral de diferentes marcas y en diversas presentaciones como masticables, efervescentes, etc.

Sumado a eso, actualmente son muchos los que están solicitando la vitamina C intravenosa, ya que varios estudios han demostrado que puede contribuir a la mejoría de las personas que padecen algún tipo de cáncer. Por tal razón, centros médicos en España como la clínica oncológica integrativa Cellumed Clinic incluyen este tratamiento en su lista de terapias complementarias, ya que posee beneficios en torno al antienvejecimiento, el sistema inmune y la terapia contra el cáncer.

Vitamina C intravenosa como tratamiento complementario para los pacientes con cáncer

En Cellumed Clinic apelan a la vitamina C intravenosa como terapia complementaria para los pacientes oncológicos. No obstante, aclaran que en ningún caso este tratamiento puede sustituir a la quimioterapia o radioterapia, y que se puede fusionar con las terapias oncológicas para obtener mejores resultados y hasta para disminuir los efectos secundarios de las mismas, que en muchos casos suelen ser severos.

La vitamina C administrada de forma oral es expulsada por el organismo de una forma muy rápida, por esa razón, se recomienda que sea administrada de forma intravenosa para que el cuerpo la absorba y goce de sus innumerables beneficios.

Desde hace varias décadas, los científicos se han volcado en el trabajo de investigar los efectos de la vitamina C intravenosa en los pacientes con cáncer.

Otros beneficios de la vitamina C intravenosa

Desde Cellumed Clinic remarcan que la vitamina C intravenosa, tal y como lo señalan las investigaciones, potencia los efectos de la quimioterapia, pero también precisan que posee otras ventajas para las personas con cáncer, ya que tiene acción en inmunoterapia y antidepresión, reduce el desarrollo tumoral, elimina infecciones y mejora las defensas.

La vitamina C tiene otros tantos beneficios para el cuerpo humano. Uno de los más destacados es que es un antioxidante y que protege al organismo de toxinas. Por otro lado, tiene grandes propiedades antivirus, por lo que es muy utilizada para prevenir resfriados comunes como la gripe. Sumado a ello, contribuye a la reparación de los tejidos, mejora la función del sistema nervioso y de los huesos dientes y encías.

