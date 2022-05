El centro de idiomas de alto-standing en España, Asesoría Lingüística Privé, llega a la milla de oro madrileña

Soluciones eficientes y personalizadas para alcanzar la excelencia en el dominio de un idioma están al alcance de los más exigentes de España, gracias a Asesoría Lingüística Privé.

Más allá de un servicio académico, esta iniciativa aborda las necesidades de cada alumno, con planes de coaching a su medida. La innovadora consultoría de idiomas en Madrid, con flamante sede en el barrio de Salamanca, ha sido creada por dos jóvenes empresarios: el mediático estadounidense todoterreno Daniel Brian García Padilla y Alberto Liedo, empresario madrileño de alta-ganadería e inmobiliaria, quienes apuestan fuerte por un aprendizaje adaptado a cada cliente, tanto en su ámbito de acción profesional, como en su interacción personal.

Expertos asesores guían cada servicio

Profesores nativos especializados en diversas áreas del saber lideran cada uno de los servicios de Privé. Con la premisa del marketing norteamericano, “El cliente siempre tiene la razón”, la consultoría asume el compromiso de cumplir los objetivos de cada estudiante, con una oferta de aprendizaje en 13 idiomas a escoger. En las modalidades presenciales, por llamada telefónica o vía online, se ofrece el trato más cercano, con el fin de que los alumnos queden completamente satisfechos con los resultados de la metodología educativa Privé.

Entre los servicios de este sistema de aprendizaje destacan las clases One to One, o clases particulares High Performance, basadas en un formato versátil, en el que el alumno elige el horario, la frecuencia de las clases, el lugar, además del acento y el perfil profesional del profesor. El programa puede ser tan intensivo como el estudiante prefiera y garantiza el dominio de la lengua en poco tiempo.

Las clases grupales son una opción ideal para fluir en la conversación. Los grupos son reducidos y son conformados por personas con objetivos y nivel similares, quienes aprenderán a perder el miedo de hablar en público. Hasta los niños, a partir de los cuatro años de edad, pueden incorporarse a las clases en este centro premium.

Empresas preparadas para los retos

Otra modalidad de enseñanza es el sistema In Company, con profesores que se dedican a grupos empresariales, para que el personal adquiera confianza y fluidez en contextos laborales, como reuniones, videoconferencias, gestión de personal, concreción de acuerdos.

Con este tipo de enseñanza, Privé se ubica a la vanguardia de servicios específicos. Cada clase tiene un objetivo especializado para cada tipo de profesional, sea la preparación de un alto cargo diplomático o gubernamental, un influencer o cualquier otra carrera. La consultoría también ofrece la preparación para exámenes oficiales, incluyendo la prueba TOLES (Test of Legal English Skills). Además, los cursos monográficos resultan ideales para ahondar aún más en cualidades que se deseen desarrollar en ámbitos específicos. Traducciones u otros servicios lingüísticos están disponibles en más de 500 lenguas, siempre con la visión de ofrecer máxima calidad, vanguardia y efectividad.

Aparte de todo esto, una cosa más que destaca la oferta de Asesoría Lingüística Privé a la de sus competidores es su exclusiva propuesta de valores añadidos, como una Signature Masterclass con un ponente VIP cada mes, la primera celebrada el 19 de mayo en el influyente Club 567 fue impartida por D. Federico Palomera, Embajador de España, en la cual asistieron altos-directivos del IBEX 35, diplomáticos, políticos, y más.

“Aprender con ellos (en Asesoría Lingüística Privé) es dar un salto cualitativo en el dominio de otro idioma, desde una práctica innovadora, que fomenta la excelencia.” Nos señala Blanca de Borbón, cliente y amiga de la empresa, en el evento del pasado jueves con el Embajador de España.