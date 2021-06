Channels For Events ofrece herramientas únicas para un evento online óptimo

Prácticamente todas las empresas han visto frenar su actividad a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19. Para empezar, ha frenado el consumo de todos los ciudadanos y, por lo tanto, han caído las ventas. En segundo lugar, las vías de las que disponen las compañías para darse a conocer, como las conferencias o los eventos, han sido muy limitadas debido a las las restricciones establecidas para evitar contagios. El año pasado, la retransmisión por streaming de eventos corporativos vivió un aumento sin precedentes. Aun así, la experiencia online no ofrecía la misma experiencia que el formato presencial en la gran mayoría de ocasiones. Para suprimir esa barrera, Scenikus ha lanzado Channels For Events, el servicio de alta tecnología que favorece la retransmisión de eventos corporativos en alta calidad.

Una tecnología innovadora para una experiencia óptima

Scenikus ofrece una cobertura integral en cuanto a la creación y transmisión de todo tipo de eventos. A través de su reciente proyecto llamado Scenikus Technology – centrado en el sector corporativo – ha desarrollado Channels For Events. Los creadores de este canal, Carlos Uceda y Jaume Carreras, han creado esta innovadora tecnología con el apoyo del programa de aceleración de AWS e IBM Program for StartUp Scalling.

El objetivo principal de Channels For Events es garantizar que cualquier empresa pueda retransmitir sus eventos corporativos de forma que los clientes vivan una experiencia óptima, con unas condiciones parecidas o incluso mejores que las del formato presencial. Para conseguirlo, se ha diseñado una propuesta innovadora que brinda un servicio mucho más completo que las plataformas más utilizadas a día de hoy.

¿Qué ventajas ofrece Channels For Events respecto a la mayoría de plataformas?

La característica principal de Channels For Events es su elevada capacidad tecnológica. Gracias a ella, la cobertura del servicio ofrecido es integral. Para empezar, cada cliente puede elegir el modelo que más se adapte a sus necesidades: retransmisión en directo del evento, en diferido o bajo demanda de los usuarios en cualquier momento.

La emisión y la recepción se puede hacer desde cualquier país y dispositivo, la cantidad de usuarios es ilimitada y la retransmisión es en FULL HD, por lo que la calidad de la imagen es óptima. Además, el pago del servicio incluye una gran cantidad de herramientas, como canales ilimitados privados y públicos, una sala de chat para fomentar la interactividad, la personalización del entorno con el diseño de la marca o una sala virtual para ensayar la retransmisión antes del evento. Además, los clientes de Channels For Events cuentan con un asesoramiento técnico permanente.

Más allá de todos esos utensilios, hay una serie de herramientas complementarias que se pueden contratar para optimizar todavía más la experiencia y que, además, son únicas en el mercado actual, como la admisión de donaciones, el soporte a usuarios o la URL de la propia marca, entre muchos otros.

De este modo, con Channels For Events los asistentes pueden asistir a una retransmisión de calidad, sin cortes de publicidad, interactiva y cómoda que les permite disfrutar de la misma forma – o incluso más – que en un evento presencial. Así, las probabilidades de captación y fidelización de clientes y socios son mucho más elevadas. Gracias a Channels For Events, la pandemia ya no supone una amenaza tan grave para las compañías que estén dispuestas a reinventarse.