Tres claves para aumentar las comisiones un 20 %, gracias al Método MAIO de Rafael Bonilla

El mercado asegurador en España y en el resto de Europa ha sufrido una interesante evolución, donde el mediador de seguros ha ganado mucho protagonismo. Esa importancia ha transformado al corredor de pólizas en un profesional que aplica todas las tecnologías y metodologías para optimizar su productividad y ganar comisiones.

En este sentido, el creador del Método MAIO y experto en el sector asegurador, Rafael Bonilla, destacó que existen tres claves diseñadas para aumentar comisiones hasta un 20 % o más, aplicando este método.

La experiencia de Rafael Bonilla

Rafael Bonilla comenzó en el mundo asegurador en el año 1990. Una serie de dificultades lo llevaron a convertir esas crisis en oportunidades. En 2013, y gracias a su esfuerzo, se convirtió en un exitoso empresario del sector que lo ha posicionado a día de hoy como mentor internacional de las nuevas generaciones de corredores y agentes de seguros. Su estrategia de formación se basa en el Método MAIO (Mediador All In One).

Como mentor en formación de alto rendimiento, Bonilla ha innovado con la creación de un podcast en español exclusivamente dirigido a mediadores de seguros. Los contenidos que ha compartido por sus plataformas digitales se conocen bajo el nombre de Asegur-Arte o el Arte de Asegurar. Allí, comparte información de interés y actualizaciones sobre este importante sector de la economía.

Precisamente el conocimiento sobre las tres claves para aumentar comisiones hasta un 20 % forma parte de uno de esos contenidos. Específicamente de la primera parte del episodio 11. Allí, enseña cómo lo están haciendo los corredores, agentes de seguros y empresas de mediación para ser más productivos.

Los tres elementos clave para aumentar comisiones

Rafael Bonilla recomienda tres claves. La primera es ‘Arregla tu cubo’, la segunda ‘Tienes el puchero en casa’ y la tercera es ‘Juega al Ajedrez, no a las Damas’. La primera tiene que ver con diseñar una buena estrategia de fidelización de clientes. Crear relaciones sólidas que perduren en el tiempo y que no sean desbaratadas por otros vendedores. Encontrar la manera de controlar la caída de cartera, sobre todo en tiempos de crisis.

Para fidelizar existen hoy en día muchas estrategias. Muchas de ellas relacionadas con la aplicación de técnicas de marketing digital y otras con métodos más tradicionales. Lo importante en esto no es solo conseguir a los clientes, sino mantenerlos a través de una relación cercana, escuchándoles y adelantándose a sus necesidades, con contenido de valor.

Por su parte, la segunda clave habla de la densidad de la compañía o el número de pólizas por cliente. Se relaciona con lo anterior en el sentido de que se incrementa la contratación de pólizas por comprador solo cuando existe una relación sólida. En cuanto a la tercera clave, se basa en desarrollar una venta inteligente y apostar a los grandes consumidores de pólizas. Rafael Bonilla lo llama “jugar en Primera División”, para acceder a clientes más rentables. Todo esto, aseguró, se encuentra dentro de su famoso Método MAIO.