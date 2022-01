Claves para comunicar la separación a los hijos, por el Instituto Cláritas

Cada vez son más las parejas que optan por divorciarse tras fracasar en su matrimonio. Según cifras de los juzgados en la capital española, las solicitudes de separación aumentaron en un 138,6% este 2021. Este tema es mucho más delicado cuando la situación incluye a hijos, especialmente si estos tienen edad para entender la situación, ya que ver a sus padres en conflicto les puede provocar depresión y ansiedad.

Para resolver esta situación, los psicólogos en Madrid del Instituto Cláritas ofrece asesoramiento a los padres que tengan que comunicar esta mala noticia a sus pequeños, así como tratamiento para que estos superen este trastorno.

Las consecuencias psicológicas de una separación pueden ser muy graves para los hijos

Existe un dicho que indica que cuando una familia se separa, los que más sufren son los hijos, especialmente si se trata de un proceso traumático y no se les comunica de forma adecuada. En los niños este hecho recibe el nombre de Trastorno por Separación y sus principales consecuencias son la necesidad de mantenerse en contacto constante con los padres, evitar actividades que impliquen la separación de los dos, rechazo ante la idea de ir al colegio así como problemas de rendimiento escolar, pesadillas, miedo a dormir y, en casos más graves, los síntomas pasan llegan a afectar la salud al presentarse dolores de cabeza, de estómago o vómitos.

Los psicólogos del Instituto Cláritas exponen la psicoterapia como método más efectivo para solucionar este problema. Esta consiste en que un terapeuta detecte los síntomas rápidamente y trabaje en solucionarlos, pero especialmente en que no dejen secuelas para el futuro.

La forma de comunicar la separación de forma adecuada a los niños

Para comunicar una noticia como esta, es fundamental contar con el apoyo de un psicólogo especializado en familia.

Con frecuencia cuando una pareja se separa, ambas partes prefieren tener la menor comunicación posible para no exponerse al dolor y prevenir peleas. No obstante, si hay hijos de por medio, los dos deben reunir las fuerzas necesarias y dar todo de su parte para comunicarles la noticia juntos. En caso de que sean varios hijos, todos deben estar presentes al momento de dar la noticia. En primer lugar, se les debe dejar claro que la ruptura no es culpa de ellos, que el amor de sus padres seguirá igual de fuerte y que podrán contar con los dos frente a cualquier problema.

Esto no evitará que sientan ansiedad, por lo que es fundamental ser sinceros, no ocultar nada y responder a todas sus dudas con paciencia y la mayor claridad posible. Además, se les debe explicar como será la nueva rutina de vida.

