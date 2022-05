Las claves del éxito del maquillaje con aerógrafo entre las novias, según Bárbara Montes

Constituido como uno de los momentos más especiales en la vida de una persona, la boda requiere de muchos aspectos a tener en cuenta, desde la celebración hasta la preparación de los dos protagonistas. En ese sentido, tanto el vestuario como el maquillaje se establece como uno de los elementos más importante para cualquier novia. Esto se debe a la voluntad de la futura esposa de estar perfecta en todo momento.

Existen muchas técnicas, marcas y profesionales, pero la especialista en Valencia del maquillaje con aerógrafo, Bárbara Montes, destaca este procedimiento por sus grandes beneficios y buenos resultados. Con más de 12 años de experiencia desvela todos los secretos y ventajas de esta técnica.

Bulos y beneficios del maquillaje con aerógrafo para las bodas

Las novias quieren estar perfectas cuidando todos los detalles, desde el peinado, maquillaje y vestido, que se unen para resaltar su belleza y hacerla brillar frente a todos sus invitados. En ese sentido, el maquillaje con aerógrafo ofrece múltiples ventajas a las novias que, en ocasiones, son desconocidas por parte de las usuarias. Muchas personas desconocen esta técnica o han oído información falsa sobre esta, como por ejemplo, que se cuartea. Esta técnica no se cuartea si se realiza por parte de un maquillador profesional. El secreto está en aplicarlo correctamente y escoger los productos adecuados, por lo que tener conocimientos, experiencia y práctica, es esencial. Además, esta técnica es ideal para las personas que no están acostumbradas al maquillaje, ya que trabaja con capas finas, que no molestan. Además, no pesa y no incomoda a la persona que lo lleva porque no se nota la sensación de estar maquillada. Así, contrario a lo que se piensa, el maquillaje con aerógrafo no es doloroso. A pesar de que se lleva a cabo con un compresor, este tiene diferentes potencias y las que se utilizan en estética no son de alta potencia. Otra ventaja del maquillaje con aerógrafo es que es higiénico y más resistente que el maquillaje tradicional debido a que la piel respira mejor y, por tanto, suda menos, ya que no es necesario poner una gran cantidad de base. Sin embargo, no es un maquillaje que dura 3 días como se cree. Aunque su duración es mayor que la del maquillaje tradicional, este puede durar hasta 24 horas. Finalmente, cabe resaltar que este maquillaje no resalta los poros. No es tampoco completamente waterproof como se piensa, sino que se establece como una segunda piel que, aunque resiste más, con el contacto constante con lágrimas o sudor, puede verse dañado. Sin embargo, todas estas ventajas requieren de una mano profesional que realice esta técnica, ya que es importante contar con el conocimiento y la destreza para llevar a cabo este tipo de maquillaje.

Bárbara Montes, experta con el aerógrafo para el maquillaje de bodas

Si bien el maquillaje con aerógrafo cuenta con múltiples beneficios para las novias, es fundamental resaltar que este tipo de técnica tan exclusiva debe ser realizada por una profesional que garantice la calidad del trabajado. Con más de 12 años implementando el aerógrafo en el 90% sus servicios, Bárbara Montes se establece como una maquilladora ideal para todas las novias en Valencia que buscan calidad, rapidez y resultados impecables para el día de su boda.

La página web de la maquilladora está disponible con toda la información relacionada con el método de maquillaje, así como métodos de contacto para concretar una cita previa. En esta, se incluyen ideas, gustos y detalles relevantes para que el día del evento, la novia solo se tenga que preocupar de disfrutar.