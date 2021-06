Las claves para identificar la hipoteca más favorable, según los expertos de Hipoteca Málaga

Firmar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de un ciudadano. Por ello, es...

Firmar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de un ciudadano. Por ello, es recomendable contratar los servicios de profesionales, como los asesores hipotecarios. Estos son una pieza clave en el momento de negociar las condiciones de una hipoteca.

Hipoteca Málaga es una empresa de intermediación financiera fundada en el año 2005 y que tiene como objetivo ajustarse al perfil de cada uno de sus clientes, ya sean funcionarios o particulares. Juan Francisco Montoro Segovia es el director de marketing de la compañía, economista, licenciado en derecho y profesor del máster de emprendimiento de la Universidad de Granada y ofrece con Hipoteca Málaga una nueva propuesta financiera que tiene experiencia en el sector a nivel internacional.

La crisis del COVID-19 ha provocado grandes consecuencias económicas en todos los sectores. El sector inmobiliario se ha visto afectado, pero sigue siendo optimista por el movimiento que se ha mantenido siempre. De hecho, se espera que el 2021 sea un año incluso más favorable, provocado por el aumento de la demanda de viviendas en propiedad, las financiaciones por parte de los bancos y la rentabilidad. Los expertos de Hipoteca Málaga, por su parte, disponen de un alto conocimiento del sector inmobiliario, lo que se traduce en la buena calidad de las hipotecas que ofrecen a sus clientes.

Requisitos para optar a la financiación

Hipoteca Málaga ofrece una financiación para adquirir una vivienda por un importe de hasta el 80% de su valor de tasación. Asimismo, los expertos de la compañía recomiendan cumplir el máximo de requisitos exigidos por los bancos. Los intermediarios de Hipoteca Málaga se encargan de guiar al cliente en el momento en el que solicita el préstamo,

simplifican las gestiones y el proceso de solicitud y ayudan a conseguir la financiación que necesita.

¿Qué financia el banco?

Para aquellas personas que quieran pedir una hipoteca es importante que sepan que los bancos no financian todo el precio de la vivienda, sino que cubren hasta el 80% del valor de compraventa o tasación. Por ello, en la mayoría de ocasiones, se recomienda contar con alrededor del 20% del valor para pagar el resto de la propiedad. Asimismo, si la nómina de la persona que pide el préstamo no es suficiente, se puede solicitar una hipoteca conjunta con otro titular, con el objetivo de que se supere la cantidad mínima requerida por el banco.

Además, el Banco de España recomienda no dedicar más del 35% de los ingresos del solicitante al pago de deudas financieras, incluyendo la cuota de la hipoteca, con el fin de no poner en riesgo la fuente del ingreso. De esta manera, se pueden calcular las mensualidades de las hipotecas que sean de interés para asegurarse de no haber superado el límite establecido por el banco.