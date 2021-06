La climatización ecológica mejora su popularidad tras el sistema innovador de la empresa española Decke

El sistema de climatización ecológica de Decke acerca el equilibrio entre modernidad y salud a los edificios residenciales e institucionales...

El sistema de climatización ecológica de Decke acerca el equilibrio entre modernidad y salud a los edificios residenciales e institucionales de España. El novedoso sistema regulador de la temperatura de la empresa española está formado por una red de tubos flexibles entramada, que puede ser instalada en techos, paredes o suelos. El agua circula a través de ellos, a los grados convenientes, para calentar o enfriar el edificio en cuestión.

El sistema, además de no ocupar espacio, tiene un aporte significativo beneficioso para la salud de las personas al evitar las múltiples afecciones en el sistema respiratorio producidas por los tradicionales equipos de aire acondicionado.

Mejora en la salud y ahorro de energía

Investigadores de afecciones respiratorias alertan sobre la proliferación de enfermedades de este tipo a causa del uso de aires acondicionado tradicionales sin mantenimiento. A través de sus sistemas, los gérmenes acumulados en el equipo se esparcen por el área de descanso. Al ser una de las pocas alternativas de climatización que no promueven la generación de ácaros, las personas que están en contacto con este tipo de sistema son menos propensas a enfermarse. Además, a diferencia de los conductos y ventiladores de los aires acondicionados tradicionales, su funcionamiento no genera problemas de humedad ni corrientes de aire propios, originarios de varias patologías. Entre los beneficios para la salud que aporta este diseño, se encuentra la mejor calidad del sueño. Al no emitir ruido durante el intercambio de temperatura, el descanso es más placentero.

Con relación al consumo, el sistema de climatización ecológica Decke permite un ahorro energético muy elevado, lo cual se hace más relevante en los lugares donde el uso es muy alto, como en las empresas. Los sistemas de climatización de Decke trabajan con temperaturas de agua muy moderadas (15ºC en verano y 37ºC en invierno), lo que permite tener un mejor rendimiento de los equipos que requieren energía y, en consecuencia, una disminución del consumo eléctrico.

Distintos modelos disponibles

Existe una amplia gama de modelos de tramas con distintas características adaptadas a la aplicación requerida. Los expertos de la empresa se encargan de realizar la inspección para determinar cuál es la solución ideal para la climatización de cada espacio. Su adaptabilidad a los diferentes espacios de la casa la convierte en un sistema muy práctico. Al instalarse en los techos, en muchas ocasiones, no impide la colocación en suelos de tarimas nobles ayudando a mejorar el rendimiento energético. Además, el tamaño requerido para la instalación en techos se reduce a tan solo 9 cm, siendo una opción óptima para mantener la altura del piso o casa.

El sistema de climatización ecológica de Decke permite a los arquitectos mayor libertad a la hora de diseñar edificios y se traduce en un ahorro de espacio y trabajo considerable. El pequeño decremento (9 cm) de grosor en el suelo, pared o suelo es mínimo en comparación al espacio que ocupan los sistemas radiantes convencionales o los conductos de ventilación. Además, también se ahorra el espacio ocupado por radiadores, bombas de calor, rejillas y otros elementos voluminosos y poco estéticos.

Desde los puntos de vista ecológico, sanitario, estético y funcional, instalar el sistema de climatización ecológica Decke es la mejor opción.