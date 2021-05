Clínicas Be, centro pionero en injerto capilar, llega al territorio español

Últimas noticias

La organización médica con numerosas unidades asistenciales, Clínicas Be, es pionera desde hace 16 años en el sector del injerto...

La organización médica con numerosas unidades asistenciales, Clínicas Be, es pionera desde hace 16 años en el sector del injerto capilar en hombres y mujeres. El equipo, formado por profesionales, aplica las técnicas de renovación de pelo más revolucionarias. Ha realizado más de 37.000 casos de éxito. También ha participado en muchos congresos relacionados con la industria del injerto de pelo, organizados por la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS). La modificación FUE convencional, conocida como META FUE 3 Dual en las Clínicas Be, es el método por excelencia para combatir la calvicie. Clínicas Be tiene tres clínicas propias en Granada y Málaga y dos de ellas cuentan con quirófanos equipados con la tecnología más puntera.

La técnica Meta Fue 3 Dual para el injerto de pelo

La técnica FUE, o Meta Fue 3 Dual, es la cirugía de injerto capilar más avanzada y la más buscada por hombres y mujeres con problemas de calvicie, ya que su principal ventaja es que no deja cicatriz. Los profesionales de Clínicas Be están preparados para resolver los numerosos casos de alopecia femenina y masculina y, de acuerdo a cada paciente, le aplican el tratamiento adecuado para lograr resultados de forma inmediata.

El método FUE extrae gracias a un bisturí cilíndrico de titanio cada unidad folicular, que es analizada y conservada para después implantarse en las zonas sin pelo mediante microincisiones que no dejan cicatriz. Únicamente se necesita anestesia local y el paciente podrá irse a su casa tras la intervención sin sufrir ningún tipo de molestia

La experiencia en este sector lleva a los técnicos del centro de salud a confirmar que el porcentaje de renovación capilar tras estos tratamientos supera el 90%, ya que la técnica le permite al paciente recuperar su cabello de forma permanente y sin ningún rastro.

Soluciones para acabar con la calvicie

En Clínicas Be cuidan los detalles para que los pacientes logren solucionar sus problemas de calvicie, con técnicas recomendadas para personas que padecen una alopecia bastante pronunciada y con posibilidades de evolución.

Los profesionales de la imagen aseguran que un 95% de los casos de calvicie tienen su origen en los genes, aunque existen otros elementos que pueden contribuir, como problemas hormonales, déficits alimenticios, estrés, embarazos, medicamentos o enfermedades como la diabetes o el lupus.

Desde el punto de vista estético, el cabello es muy importante. La gente, como tendencia general, pierde entre 70 y 100 cabellos al día. En el momento en el que la caída es superior a lo normal, los expertos se encuentran ante un caso de alopecia. Clínicas Be ofrece el mejor equipo de profesionales para ayudar a sus pacientes a frenar la caída del cabello.