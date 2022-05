En Clínicas Be, realizan injertos capilares sin cicatrices

España es uno de los países con mayores índices de alopecia en el mundo, una condición que provoca la pérdida del cabello y que afecta sobre todo a hombres. Sin embargo, la calvicie está reconocida como una enfermedad que no supone un riesgo para la vida, pero que provoca trastornos emocionales relacionados con la autoestima y el amor propio.

Para estos casos, Clínicas Be facilita un tratamiento de injerto capilar sin cicatrices que tiene una tasa de éxito superior al 95 %. La calvicie no tiene cura, pero esto no significa que no se puede frenar el proceso o recuperar el cabello perdido mediante la intervención de profesionales especializados en la materia.

¿Cómo es el tratamiento de injerto capilar sin cicatrices de Clínicas Be?

La técnica para implantar cabello sin dejar cicatrices se denomina FUE (Follicular Unit Extraction) y consiste en extraer unidades foliculares de la zona posterior y lateral de la cabeza para después colocar injertos en las áreas con alopecia. Más tarde cada una es emplazada de manera individual.

Después de la sesión no hay cicatrices ni se requiere de un postoperatorio. Las unidades foliculares están compuestas por entre 1 y 4 cabellos, glándulas sebáceas y músculos erectores. En promedio, durante una sesión de tratamiento FUE Motor, en Clínicas Be, es posible injertar entre 2.500 y 3.000 unidades foliculares que representan alrededor de 7.500 cabellos.

Durante el procedimiento se extrae cada unidad folicular con un bisturí de titanio. Luego se realiza un análisis y a continuación una clasificación. Una vez concluida esta etapa, se implantan minuciosamente en las zonas sin pelo mediante microincisiones que no dejan marcas ni cicatrices.

El tratamiento solo requiere de anestesia local y el paciente vuelve a su casa de inmediato sin sufrir ningún tipo de molestia. La cantidad de sesiones depende de la densidad capilar que esté buscando cada paciente. Puede ser una o varias.

¿Quiénes son los candidatos perfectos para el injerto capilar FUE?

Los candidatos ideales para este tipo de tratamientos son aquellas personas que sufren pérdidas de cabello de manera limitada o controlada. También resulta apropiada para quienes llevan el pelo muy corto y no quieren portar ninguna cicatriz que sea visible. Por otra parte, estas sesiones son muy buscadas por quienes sufren de alopecia de escasa extensión y por quienes buscan disimular cicatrices en el cuero cabelludo.

Clínicas Be cuenta con personal de primera, que se capacita constantemente para ofrecer los mejores resultados del mercado. La institución cuenta con toda la documentación requerida para certificar los tratamientos y goza de la aprobación de todas las sociedades médicas españolas con incumbencia en el tema.

A partir de la técnica de injerto capilar FUE que facilita Clínicas Be, es posible solucionar el problema de la alopecia y la calvicie, para volver a disfrutar de una cabellera plena y conseguir una mejora en la salud emocional.