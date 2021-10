Clínicas Be: reducción de estómago sin cirugías

La obesidad es una enfermedad que afecta a gran parte de la población española y es uno de los principales problemas de salud pública del país. A su vez, puede causar complicaciones cardíacas, patologías como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, etc.

Por esta razón, los tratamientos de reducción de estómago han cobrado gran importancia como una solución a la obesidad. Clínicas Be es un centro médico estético que se especializa en estos tratamientos, destacándose actualmente con el método Apollo, el cual además de ser muy efectivo, no requiere de cirugía.

El método Apollo de Clínicas Be

Uno de los tratamientos para la obesidad más efectivos en la actualidad es la reducción de estómago. Este puede realizarse a través de diferentes técnicas como el método POSE, el método Apollo o el tubo gástrico o sleeve gástrico. El método Apollo es una de las opciones más eficaces que está ganando gran popularidad debido a que no necesita cirugía, lo cual le permite ofrecer muchos beneficios frente a otras técnicas. En Clínicas Be se especializan en este procedimiento que consiste en una intervención endoscópica, a través de la cual se hacen diferentes pliegues en las paredes del estómago. El proceso se realiza en un quirófano e implica anestesia general y el uso de un endoscopio por vía oral. Este método dura 2 horas aproximadamente y es ideal para las personas con un IMC de 30 a 40 y para aquellos que no son candidatos para otras intervenciones. El equipo de Clínicas Be fue el primero en realizar esta técnica a sus pacientes en el sur de España.

Los beneficios del método Apollo que realiza Clínicas Be

La reducción del estómago a través del método Apollo ofrece muchas ventajas en comparación con otras técnicas si es realizada por especialistas con gran experiencia. Al ser un procedimiento poco invasivo permite una recuperación más rápida, se evitan complicaciones y riesgos de infecciones, así como dolor y cicatrices. En Clínicas Be ofrecen el apoyo de un equipo multidisciplinar conformado por cirujanos, nutricionistas y psicólogos, quienes guiarán a los pacientes durante todo el proceso para que logren la recuperación de su estado físico y emocional, garantizando así resultados exitosos e inmediatos. Esto implica diagnóstico adecuado, asesorías de alimentación y seguimiento después de la intervención.

El método Apollo es una de las técnicas más seguras para perder peso sin necesidad de someterse a una cirugía abierta. Por eso, Clínicas Be se consolida como uno de los grandes especialistas en este tratamiento, ofreciendo a sus pacientes atención integral y de calidad.