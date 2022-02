CN Formación ofrece preparación para las oposiciones de celador del SERMAS

Las personas que buscan empleo o que desean ingresar en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cuentan con la oportunidad de presentarse a las oposiciones celador , ya que, según lo anunciado oficialmente, hay 657 plazas por cubrir. Si bien no se exige titulación, para acceder a cualquiera de estos puestos resulta fundamental estar bien preparado para poder realizar el examen correctamente.

En este sentido, CN Formación es una academia dedicada a la preparación de opositores en Madrid que prepara a sus alumnos para ingresar a los distintos cuerpos de las administraciones públicas. El plazo de inscripción para participar en el proceso selectivo está abierto desde el 11 de enero y finaliza el 10 de febrero de 2022.

¿Cómo son las oposiciones celador y cuáles son sus requisitos?

El puesto de celador no exige titulación, pero sí una serie de requisitos básicos. Para presentarse es necesario tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. Además, se debe poseer la nacionalidad española o la de algún otro estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. También hay que exhibir un certificado de estudios primarios (hasta segundo grado de ESO u octavo de EGB) y no pueden participar en la oposición quienes hayan sido condenados con una sentencia firme por algún delito de índole sexual.

Quienes cumplan con estos requisitos están habilitados para presentarse al examen de oposición celador, que consiste en una prueba tipo test en la que hay que responder un cuestionario sobre un temario previamente convenido.

Las tareas de un celador

Los celadores sanitarios son auxiliares con múltiples funciones. Entre ellas, se incluyen todo tipo de tareas de apoyo al personal sanitario como la movilización de enfermos o la asistencia durante el aseo de pacientes. También son los encargados de trasladar documentos y objetos que les sean confiados por un superior. En ciertos casos también realizan tareas de vigilancia y, excepcionalmente, de limpieza.

Las oposiciones de celador son una gran oportunidad para conseguir una buena salida laboral. El trabajo es fijo, cuenta con las ventajas del personal de una administración pública y el examen es factible para cualquier persona con ganas de estudiar.

Una buena predisposición y una preparación sólida para las oposiciones celador como la que ofrece CN Formación ayudará a entrar en el ámbito laboral sanitario.