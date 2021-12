La colaboración de Atelier de Bodas con Aldeas Infantiles SOS, la empresa junto a las familias en navidad

A pesar de ser una de las épocas más esperadas del año, la navidad se convierte en una etapa compleja para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sobre todo, para los pequeños y los jóvenes que no cuentan con un entorno familiar estable.

Conscientes de ello, la empresa dedicada a la comercialización de vestidos y trajes para bodas, Atelier de Bodas, ha preparado un seguido de actividades dedicadas a recaudar dinero para una colaboración con Aldeas Infantiles SOS. La compañía donará parte de su facturación de diciembre y además dispondrá en sus locales de la venta de bolas de navidad con carácter solidario. Aldeas Infantiles SOS es una organización que atiende a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad con presencia en diez comunidades autónomas de España.

Árboles de Navidad con bolas solidarias en Atelier de Bodas

La firma Atelier de Bodas abrió sus puertas en Barcelona en 2019 y logró expandirse con una sucursal en Madrid en 2020 y recientemente con otra en Valencia. Su equipo se dedica a la venta de vestidos de novia, trajes de novio e indumentaria para fiestas (solo en Madrid). Además, cuenta con un servicio de taller de costura, complementos y accesorios orientado a las bodas. Los vestidos que ofrecen son de gran calidad, excelente diseño y precio mucho más accesibles que los de otras marcas.

Ante la llegada de la navidad, los miembros de Atelier de Bodas llenarán los grandes espacios de sus tiendas con distintos árboles de navidad decorados con bolas muy especiales. Cada cliente va a poder comprar una o varias de esas bolas para colaborar con Aldeas Infantiles SOS. A quienes participen de la campaña solidaria se les proporcionará un diploma de colaboración y una imagen que podrá compartir en sus redes sociales.

La campaña solidaria se completa con la donación, por parte de Atelier de Bodas, de un porcentaje de la venta de los tres locales de la firma durante el mes de diciembre. Además, los donantes podrán brindar sus datos para luego declarar lo aportado en la renta. Por último, Atelier de Bodas va a participar de la organización de una jornada de voluntariado a partir de enero en los programas de Aldeas Infantiles SOS en Barcelona.

Niños, niñas y jóvenes vulnerables son protegidos por Aldeas Infantiles SOS

Aldeas es una organización no gubernamental con presencia en diez comunidades autónomas de España que proporciona un hogar y una familia a aquellos niños que, por diferentes motivos, no pueden vivir con sus padres. Por otra parte, acompañan a los jóvenes en su proceso de integración social y fortalecen a las familias para que padres e hijos no deban separarse. En la actualidad apoyan a más de mil niños en programas de protección y a más de ocho mil en programas de prevención.

La campaña de Atelier de Bodas, en colaboración con Aldeas Infantiles SOS, pretende impulsar el trabajo de la ONG de forma solidaria, para que los jóvenes que lo necesitan reciban un apoyo incondicional en una época tan especial como lo es la de la navidad.