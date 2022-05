La colección de algodón orgánico más popular de la firma Rioma, Flint Plus

El mundo de los textiles es muy variado, pero aun así, el algodón sigue siendo uno de los materiales preferidos por la mayoría de las personas, dadas las características únicas que este material posee.

Su uso se extiende desde la ropa hasta la decoración, donde algunos lo utilizan como material principal para la fabricación de cortinas, tapicería, ropa de cama, etc. Por ejemplo, la marca fabricante de textiles de primera calidad Rioma, tiene entre sus variadas colecciones una llamada Flint Plus, creada totalmente a partir de algodón orgánico y que, hoy en día, es una de sus colecciones más populares.

Flint Plus, el algodón es el gran protagonista

La colección Rioma Flint Plus consiste en textiles de la mayor calidad, elaborados utilizando algodón orgánico, proveniente de la agricultura sostenible. De hecho, es un algodón que cuenta con la certificación GOTS (Global Organic Textile Standard), que garantiza que efectivamente se trata de textiles procedentes de una producción orgánica, bajo estándares ecológicos y condiciones laborales apropiadas. Además, es una clara muestra del compromiso que tiene esta firma con el cuidado del medioambiente.

Concretamente, hay 20 colores disponibles en esta colección, y todas las telas que la conforman tienen la característica de ser suaves y cómodas, gracias a su acabado “Lavado a la Piedra”, que les otorga esta particularidad. Son perfectas para darle distintos tipos de uso, especialmente en el mundo de la tapicería y la decoración de interiores, así como para ropas de cama, donde resaltan aún más su suavidad y su calidad.

Telas de calidad con excelentes propiedades

Concretamente, el acabado "Lavado a la Piedra" o Stone Washed no solamente es el responsable de la suavidad de las telas, sino que también le aporta la propiedad de mantener su forma y no encogerse durante el lavado. Asimismo, todas ellas pertenecen a la gama Safe and Clean, lo que significa que el tejido con el que están elaboradas tiene características antibacterianas, permitiendo el uso de lejía diluida para la limpieza, tanto a nivel doméstico como industrial.

Por último, hay que destacar que son telas con una gran resistencia a la abrasión. Por lo tanto, son muy duraderas y mantienen un óptimo rendimiento a través del tiempo sin perder su calidad.

La colección Flint Plus ya está disponible para su compra a través de la página web de Rioma, donde además hay mucha más información acerca de sus servicios, su modelo de trabajo, catálogos digitales, otras colecciones y mucho más. Sus más de 40 años de experiencia en el sector elaborando textiles de la más alta calidad es garantía de la fiabilidad de sus servicios y productos.