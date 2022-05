¿Cómo afecta la Ley Antifraude a un negocio?, según Infonova

Los softwares de doble uso permiten registrar los ingresos y cobros con una doble contabilidad, permitiendo a las empresas evadir impuestos como el IVA. La Agencia Tributaria de España estima que la utilización de estos programas han permitido ocultar aproximadamente 200 mil millones de euros al fisco.

Así, como medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha entrado en vigor la Ley Antifraude. En este sentido, Infonova, consultora tecnológica especializada en soluciones de gestión, está trabajando en torno al cumplimiento de las obligaciones técnicas que exige la nueva normativa para sus clientes.

¿Qué es la doble contabilidad y por qué está prohibida?

El fraude fiscal afecta a la sociedad en su conjunto, ya que impide que el Estado brinde servicios básicos como la educación, la salud y el acceso a la vivienda, entre otros. Por tal motivo, en orden de terminar con la economía sumergida y evitar la competencia desleal, la Ley Antifraude exige a las empresas y autónomos utilizar programas informáticos de facturación y contabilidad certificados por la Agencia Tributaria y, a su vez, establece sanciones para los usuarios y fabricantes que utilicen software de doble uso.

De este modo, será considerado un programa de doble contabilidad aquel que no refleje, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas o que permita alterar las ya registradas. De igual manera, aquellos que no se encuentren certificados y no cumplan con las especificaciones técnicas de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Por ende, la fabricación, producción, comercialización y tenencia de programas que no cumplan con los requerimientos de la nueva ley serán consideradas infracción tributaria.

Los servicios de Infonova para adaptarse a la Ley Antifraude

Si bien las sanciones no se harán efectivas hasta que no se produzca la publicación oficial del reglamento técnico, la ley prevé dos tipos de penalidades contra el fraude fiscal. De esta manera, los fabricantes de software de doble uso podrían ser sancionados con multas de hasta 150 mil euros, en tanto que los usuarios de estos programas recibirían castigos de hasta 50 mil euros.

Por lo tanto, si se considera que aún no existen líneas de financiación dedicadas específicamente a hacer frente a estos cambios, la adaptación de todos los actores a la nueva normativa implicará una inversión cuantiosa. En consecuencia, Infonova tiene la experiencia de más de 20 años en el sector y el compromiso de ofrecerles a sus clientes una solución certificada por la Agencia Tributaria.