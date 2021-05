¿Cómo aumentar el ticket medio de un restaurante con una app? Order In

Las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19 han obligado a los propietarios de restaurantes a tener que ser más cuidadosos...

Las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19 han obligado a los propietarios de restaurantes a tener que ser más cuidadosos a la hora de atender a sus clientes de forma presencial, debido a los riesgos sanitarios que existen. Además, la caída de la cifra de negocio ha convertido el permanente objetivo de aumentar la rentabilidad del negocio en aún más prioritario para ellos. Una de las opciones más recomendadas en la actualidad para alcanzar dicho objetivo es el sistema de pedidos digitales que ofrece Order In, un modelo ideado para facilitar y mejorar la operativa del mundo de la hostelería, que permite optimizar y aumentar el ticket medio del restaurante.

El ticket medio de un restaurante mide la relación entre la venta de productos y la cantidad de cubiertos servidos. Se podría resumir como el gasto medio por comensal que tiene lugar en un bar o restaurante.

Este dato es uno de los indicadores que más preocupan a los propietarios de los negocios. Su incremento puede determinar la diferencia entre ser un negocio exitoso y uno que, únicamente, lucha por mantenerse en el mercado.

¿Por qué la aplicación Order In optimiza el ticket medio de un restaurante?

Order In permite a los clientes pedir lo que deseen sin esperas, pudiendo añadir comandas en cualquier momento a su cuenta desde sus móviles y que estas aparezcan directamente en la cocina o en la barra del local. Order In ha demostrado que permitir a los clientes pedir cuando lo deseen lleva automáticamente a un aumento del consumo, solo hay que pensar en la cantidad de veces que todos alguna vez estamos un buen rato esperando a que un camarero nos atienda, y al final, en muchas ocasiones, acabas por no pedirlo por la espera. Los restaurantes nunca más perderán ese consumo con Order In.

Además, la carta de un restaurante es su herramienta de marketing más importante. Su diseño puede ser determinante en la venta de los productos. Gracias a Order In, y su carta digital interactiva, la presentación de los productos resulta más atractiva para los clientes.

Cuando los comensales llegan al restaurante escanean el código QR en su mesa y en sus móviles pueden ver el menú completo, con todos los detalles de los productos, fotografías, descripción de ingredientes, información sobre alérgenos, precios y posibles customizaciones de los productos. Tener una carta de estas características es un reclamo infalible para provocar que los clientes consuman más productos durante su estancia en el restaurante.

Además, como hemos comentado, el pedido directo de los clientes lleva a una reducción de los tiempos de espera y con esto se consigue un aumento de la rotación de las mesas, gracias al impacto de Order In.

Lo más ilustrativo son las cifras. Order In expone, que gracias a la implementación de su carta digital y su aplicación, los restaurantes que ya han optado por utilizar sus métodos han aumentado en un 40% el ticket medio, sobre todo gracias al consumo de bebidas adicionales, y en un 60% la rotación de las mesas.

Estrategias a un clic

El aumento del consumo también se debe a la visibilidad del restaurante en la aplicación de Order In, ya que emite recomendaciones al consumidor sobre sus restaurantes afiliados cercanos en cualquier ciudad del país. Además, el sistema permite anunciar otros aspectos que ayudan a aumentar el consumo como promociones, precios especiales y otras estrategias de mercado.

Todo esto sumado a la mayor protección de clientes y personal desde el punto de vista sanitario, la minimización de los errores en las comandas, la rapidez de entrega de los productos y el cómodo método de pago harán que Order In permita dar un paso hacia el futuro a los restaurantes que decidan contar con sus servicios.