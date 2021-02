Uno de los tratamientos estéticos más demandados para retardar la aparición de las arugas son los hilos tensores. Sin embargo,...

Uno de los tratamientos estéticos más demandados para retardar la aparición de las arugas son los hilos tensores. Sin embargo, dudas relacionadas al cómo dormir con hilos tensores han empezado a retumbar en la comunidad.

Con respecto a ello, la Dra. Alfonsina Uriburu es una especialista en medicina estética encargada de desmentir mitos asociados. A su vez, destaca por completo este tipo de tratamiento, debido a su versatilidad y usos en otros campos además de la estética. Básicamente, es un tipo de proceso del cual puede sacarse el máximo provecho rápidamente.

Desmintiendo falsas creencias acerca de los hilos tensores

Antes de entrar de lleno en las falsas creencias sobre dormir con hilos tensores, se debe aclarar primeramente qué son.

Con la simple colocación de anestesia local, se inserta un hilo de polidioxinona, material biocompatible con el organismo. Este hilo, de carácter unidireccional, está destinado a tratar las arrugas o flacidez.

Una vez se coloca en tal zona, la tensará de manera eficiente hasta lograr el efecto deseado estéticamente. Cabe destacar que, el material de estos hilos puede reabsorberse por el metabolismo, favoreciendo, por igual, la creación de nuevo colágeno.

El tratamiento con hilos tensores no solamente está indicado para la cirugía estética, a pesar que es el campo que más lo explota. De hecho, para cirugía cardiovascular, en el caso de aneurismas o embolizaciones, son propicios y altamente eficaces.

De regreso a lo concerniente, los hilos tensores no se mueven una vez son colocados, salvo una mala técnica del especialista. En tal caso, con solo remover el defecto y colocar uno nuevo, se solventa la problemática. Por lo demás, dormir con hilos tensores no causará que el tratamiento decaiga o resulte defectuoso.

¿Dormir con hilos tensores es poco factible?

Cuando los hilos tensores son colocados, las personas tienden a experimentar una sensación de pesadez ligera en el rostro. Siendo esta la zona más común de colocación, es normal y forma parte del proceso de recuperación.

En ese caso, lo mejor es disminuir por completo las gesticulaciones, al menos durante una semana. Asimismo, es aconsejable eludir largas charlas o exponer el rostro a tensiones relacionadas con el día a día.

Con relación al hecho de dormir con hilos tensores, la realidad es que no existe evidencia que esto sea contraproducente. No está comprobado que una mala posición al dormir altere la fijación de los hilos, por lo que no existe preocupación. Aun así, se recomienda dormir boca arriba evitando reposar sobre la zona de aplicación en el mismo día.

Los beneficios de los hilos tensores para la estética

Eliminan por completo la aparición de arrugas, tensando la piel donde se encuentre la misma. En otras palabras, contribuyen a disminuir la flacidez de la piel, tensándola de forma sana.

Se trata de una intervención rápida, corta y poco traumática para el paciente. Incluso, no requiere de hospitalización ni mucho menos la aplicación de anestesia generalizada para ese momento.