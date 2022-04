¿Cómo es el servicio de consultoría de Altare Healt Care?

Ante la creciente necesidad del sector sociosanitario de disponer de sistemas tecnológicos de gestión que ofrezcan soluciones a las nuevas demandas, la consultoría especializada en servicios TI se presenta como la solución más acertada en este sentido. No solo es una alternativa necesaria en este tiempo, sino también una estrategia fundamental a largo plazo. Teniendo esto en cuenta, la consultoría en servicios de tecnología de información ofrecida por Altare Health Care, dirigida por Javier Carmona, es una opción ideal que aporta las herramientas y el acompañamiento necesario para que las empresas del sector alcancen sus objetivos.

Un servicio de consultoría TI totalmente especializado

Aprender a utilizar las tecnologías de la información es fundamental para cualquier empresa, incluyendo aquellas que se encuentran dentro del sector social y sanitario como residencias de mayores, inserción social, centros de ayuda a la dependencia, etc. La consultoría consiste en un servicio prestado por compañías externas, que proporciona las herramientas necesarias para que las empresas puedan aprender a beneficiarse de las TI. Javier Carmona, el director de Altare Health Care, por ejemplo, es un consultor tecnológico que se especializa en ofrecer soluciones, servicios y consultoría TI para el sector sociosanitario. Él lleva a cabo un trabajo de acompañamiento a sus clientes y, al mismo tiempo, favorecen la implementación de tecnologías de comunicación innovadoras. El objetivo es proporcionar una ventaja competitiva y asegurar el logro de los objetivos empresariales de sus usuarios. Además de eso, su servicio de consultoría garantiza que la empresa del cliente no se vea afectada por inconvenientes informáticos, sistemas de almacenamiento, manipulación de datos, etc.

Servicios que pueden ser gestionados por el personal experto de Altare Health Care

De manera eficiente y profesional, esta compañía liderada por el especialista Javier Carmona puede gestionar un amplio número de servicios. En primer lugar, son capaces de administrar y mantener servidores web, así como también monitorizar y gestionar redes, realizar inventario de equipos tecnológicos y mantener el hardware de equipos tales como ordenadores, impresoras, etc. Así mismo, se encargan de instalar, actualizar o migrar sistemas operativos o aplicaciones, adquirir licencias de uso, gestionar contraseñas, hacer copias de seguridad de sistemas y archivos, entre otras gestiones. Todo este servicio permite que quien solicite su ayuda pueda estar tranquilo de que todo su sistema TI se encuentra en manos de expertos que no solo cuidarán de cada detalle, sino que además estarán listos para resolver cualquier incidencia en cualquier momento.

En la web oficial de Altare Health Care, están disponible los distintos canales a través de los cuales cualquiera puede solicitar sus servicios de consultoría TI. Además, están detallados algunos casos de uso que muestran algunos de los aspectos puntuales que cubre su servicio, tanto de consultoría como de auditoría e integración.