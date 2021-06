¿Cómo funciona el procedimiento de cancelar deudas en Burgos? Por la abogada Marisa Feced

Cada vez son más las personas en España que no pueden afrontar los pagos mensuales. Muchos necesitan asesoría sobre el procedimiento de...

Cada vez son más las personas en España que no pueden afrontar los pagos mensuales. Muchos necesitan asesoría sobre el procedimiento de cancelar deudas en Burgos y es que, en este municipio, hay un significativo número de familias y autónomos que no pueden llegar a fin de mes y se ven obligados a librarse de las deudas. Para ello, acuden a la Ley de Segunda Oportunidad. Feced Abogados es un despacho de expertos en la Ley de Segunda Oportunidad que ayuda a las personas a beneficiarse de este instrumento legal. Ofrecen solución a individuos y empresas en situación de sobreendeudamiento y bloqueo económico.

Requisitos para el procedimiento de cancelar deudas en Burgos

Es relevante la cantidad de ciudadanos que necesitan asesorarse para el procedimiento de cancelar deudas en Burgos. El COVID-19 llevó a muchos sectores al declive económico. Muchos locales tuvieron que cerrar e irse a la quiebra y miles de personas perdieron sus empleos. De ahí nace la gran necesidad de recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad. Para poder acogerse a la ley, hace falta cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, se encuentra la falta de recursos para afrontar la deuda y que esta no supere los 5 millones de euros. Además, mostrar una actitud de buena fe y no tener antecedentes de delitos económicos, sociales ni contra el patrimonio también es imprescindible. Por último, haber buscado llegar a un acuerdo de pago, no haber acudido 10 años antes a dicha ley y no haber rechazado una oferta laboral en los últimos 4 años también son datos a tener en cuenta. Una vez demostradas estas condiciones, un juez decidirá si la persona queda exonerada de sus deudas en función de cuál sea su situación específica.

Vías para cancelar deudas en Burgos

Para el procedimiento de cancelar deudas en Burgos, se recomienda acudir a abogados expertos en el sector. Otros profesionales como administrativos o notarios ofrecen ese servicio, pero no suelen garantizar los mismos resultados. En ese contexto, los miembros de Feced Abogados resultan una de las mejores opciones. Su competitivo equipo de profesionales ofrecen asesoría y acompañamiento completo para personas que tengan la necesidad de solicitar la Ley de Segunda Oportunidad, pero también son especialistas en reclamación de IRPH y en tarjetas revolving. El servicio de la empresa es reconocido por la calidad, la eficiencia y el precio. A día de hoy, son muchos los clientes de todo el país los que han sido exonerados de sus deudas y otros que se encuentran en proceso. El bufete ofrece una primera consulta gratuita y sin compromiso a partir de la cual el cliente o la empresa puede conocer qué camino puede tomar. De este modo, a través del oportuno asesoramiento de Feced Abogados, muchas personas han encontrado una vía que no conocían para cancelar sus deudas en Burgos y, así, poder empezar de cero.