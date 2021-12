¿Cómo funcionan los seguros de baja laboral en España?, por Thenowo

En el trabajo, siempre existen los riesgos de sufrir accidentes o una enfermedad, que pueden impedir el desempeño laboral, durante un tiempo más o menos prolongado. Obtener la compensación por la pérdida de ingresos que sufre un empleado, como consecuencia de no poder cumplir con su trabajo, es posible gracias al seguro de baja laboral.

Aunque es un seguro principalmente pensado para autónomos o trabajadores por cuenta propia, hoy en día, hay opciones para empleados por cuenta ajena. Actualmente, existe Thenowo, una plataforma web que, con su comparador de seguros de baja laboral, permite consultar las ofertas disponibles por algunas de las mejores aseguradoras del país, permitiendo al usuario escoger la que más se adapte a sus necesidades, desde la comodidad de un ordenador o teléfono móvil.

La relevancia de adquirir un seguro de baja laboral

El seguro de baja laboral ayuda a los trabajadores a mitigar las consecuencias económicas que trae la inactividad, durante el período que dure la convalecencia. La adquisición de una póliza, independientemente de que sea un empleado por cuenta propia o ajena, permite al beneficiado cobrar la prestación desde el inicio de la baja, decidir lo que se desee cobrar por día y sin necesidad de reconocimientos médicos previos. Thenowo muestra las propuestas de algunas de las mejores compañías aseguradoras de España, respondiendo a unas preguntas sencillas: indicar qué tipo de trabajador es (autónomo o por cuenta ajena) y las condiciones. Siguiendo estos sencillos pasos, se obtendrá de inmediato la información personalizada sobre las compañías aseguradoras disponibles, de acuerdo a la información suministrada previamente.

La adquisición de un seguro de baja laboral ofrece al trabajador cierta tranquilidad económica en caso de eventualidades a futuro, que no son previsibles y que pudieran impedir su desempeño laboral.

Ventajas de adquirir un seguro de baja laboral

Aparte de tener la certeza de que, gracias al seguro de baja laboral, los ingresos económicos no van a mermarse, existen otras ventajas que se deben mencionar: la incapacidad no afectará a la calidad de vida del asegurado; la póliza es personalizada, es decir, se ajusta al presupuesto de quien la compra; es un gasto deducible y no se requiere reconocimiento médico, ya que solo con responder un cuestionario de salud que especifique las patologías, intervenciones quirúrgicas o alguna condición especial es suficiente para iniciar el contrato. Las opciones básicas que comúnmente incluyen las pólizas de seguro son: incapacidad laboral, baja por accidente no profesional, baja por accidente de trabajo, enfermedad como consecuencia de la actividad laboral y enfermedad común.

Thenowo solo trabaja con algunas de las aseguradoras líderes en este ámbito y ofrece una comparativa de coberturas y tarifas lo más adaptadas posibles a las circunstancias vitales y económicas del beneficiario, todo ello con una información confiable y clara.