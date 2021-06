¿Cómo identificar a un niño con altas capacidades?

Los niños con altas capacidades, o superdotados, son imaginados como un estudiante con notas brillantes, con buenos resultados en matemáticas y conversaciones de gran profundidad científica desde bien pequeño. No obstante, es una concepción alejada de la realidad. Juan José Millán, Director de Área 44 Servicios Educativos, explica que, pese a que un pequeño porcentaje […]

Los niños con altas capacidades, o superdotados, son imaginados como un estudiante con notas brillantes, con buenos resultados en matemáticas y conversaciones de gran profundidad científica desde bien pequeño. No obstante, es una concepción alejada de la realidad. Juan José Millán, Director de Área 44 Servicios Educativos, explica que, pese a que un pequeño porcentaje de los niños con altas capacidades sí podrían reflejar lo descrito, la mayoría de niños con altas capacidades no están identificados (según datos de la Comunidad de Madrid, en torno al 90%). Muchos de estos alumnos no identificados presentan determinadas situaciones emocionales y conductuales complejas y fracaso escolar.

Proceso para identificar a un alumno con altas capacidades

Las cosas han cambiado mucho con respecto a hace algunos años. Millán indica que, anteriormente, se vivía bajo una perspectiva estrictamente psicométrica: si el cociente intelectual era superior a ciertos valores, el alumno era “superdotado”. Actualmente, se valoran muchos más aspectos.

Además de realizar un estudio de cociente intelectual, es preciso valorar las inteligencias múltiples (verbal, numérica, musical, natural, intrapersonal, interpersonal, emocional, espacial…). La inteligencia emocional hay que estudiarla a fondo, pues en ella se encuentra, en muchos niños con altas capacidades, ciertas dificultades: “Cognitivamente pueden ser muy superiores a su edad cronológica, pero no emocionalmente, lo que les puede generar muchas complicaciones de gestión del conflicto, relaciones sociales, etc.” asegura Juan José Millán.

También es preciso valorar áreas tales como la creatividad, ansiedad, estado de ánimo o estilos de aprendizaje. Un aspecto importante reside, según afirma el experto, en adentrarse a valorar los estilos motivacionales, es decir, qué cosas motivan a la persona evaluada, así como la dirección de la motivación (¿se enfoca a resultados?, ¿se enfoca a aprender?, ¿se enfoca a conseguir algún refuerzo?).

Conociendo todos estos aspectos, sumados a algunos más, puede identificarse a un alumno con altas capacidades. Área 44 Servicios Educativos explica en su página Web cómo realiza la evaluación de altas capacidades, que se lleva a cabo en una mañana y que realiza en alguno de sus centros, en domicilios, online y en colegios con los que trabaja o mantiene relación.

Evaluación para determinar si un niño podría presentar altas capacidades

Juan José Millán asegura que la mayor parte de alumnos que evalúan y que posteriormente presentan un perfil de altas capacidades, no acuden al centro con esta sospecha, sino todo lo contrario. Muchos padres llegan para evaluar a sus hijos por dificultades de aprendizaje, por malas notas, por problemas de conducta o por problemas sociales. Tras hacer la evaluación psicopedagógica, observan que se trata de un escolar con altas capacidades. Por tanto, si un niño presenta dificultades escolares, pero nunca se ha sabido cuál es el motivo, tal vez se trate de un niño con altas capacidades no identificado.

Lejos de comportarse como genios durante las 24 horas al día, una gran mayoría de niños con altas capacidades no identificados presentan fracaso escolar, desmotivación, rechazo al colegio y a la autoridad de los profesores, y un largo etcétera. La única forma de salir de dudas es hacer una evaluación con un equipo de expertos que conozcan bien las altas capacidades, además del entorno escolar.

Procedimiento a seguir para saber si un niño tiene altas capacidades

El primer paso es ponerse en contacto con un equipo de especialistas, como el de Área 44 Servicios Educativos, que lleva desde 2006 realizando evaluación e intervención en dificultades de aprendizaje. Al contactar con el equipo de especialistas, estos realizarán diferentes preguntas para poder orientar el proceso inicial y se fijará una cita. En el caso de Área 44 Servicios Educativos, esta puede ser presencial (centros, domicilios o colegios) y también online, ya que son pioneros en evaluación e intervención psicopedagógica online, llevándola a cabo desde el año 2009.

Una vez llevada a cabo la evaluación, se ofrecerá un informe que será explicado en una sesión de aproximadamente una hora para, posteriormente, siempre que las familias lo deseen, contactar con el centro de estudios y ponerse a su disposición en cualquier cuestión que pueda ser de utilidad para atender a las necesidades específicas de cada estudiante.

Una vez identificados los escolares con altas capacidades, se observa un cambio radical en su andadura escolar y personal. No todos los niños con altas capacidades son iguales, por ello, una vez identificadas sus características, se le pueden ofrecer las herramientas personales, sociales y emocionales que ese escolar en concreto necesita, cambiando con ello todo su mundo afectivo y relacional y logrando bienestar personal.

Además, gracias a la valoración de los estilos de aprendizaje, motivación y otros aspectos evaluados, se pueden ofrecer pautas muy precisas, como orientación al proceso educativo, para que los departamentos de orientación escolares y los equipos de dirección escolar de los centros de estudio puedan implementar en el aula, lo que permitirá obtener un gran éxito a nivel escolar.

Para salir de dudas sobre si un niño tiene altas capacidades, es preciso contactar con profesionales. Si el alumno tiene dificultades como las descritas anteriormente, este fin de curso es un buen momento para comenzar a poner soluciones y que en el próximo año escolar no viva otra vez el estrés y el malestar diario. Si no las presenta, será esencial su identificación para conocer bien sus necesidades y prevenir la aparición de dificultades.