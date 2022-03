¿Cómo persuadir con imágenes en un proceso comercial? Por la consultora experta Valuexperience

El poder de la imagen se basa en lo que la mente interpreta, no tiene que explicarse, son conclusiones que surgen a partir de lo que se ve de algo o alguien. Por esta razón, tiene más credibilidad aquello que se deduce por sí mismo. El manejo de la imagen, entonces, se debe concentrar en enviar mensajes con el propósito de que quien los reciba, concluya lo que desea el emisor del mensaje.

Valuexperience es una consultora experta en ayudar a las empresas a conseguir, sostener y promover la competitividad en sus diferentes áreas. Uno de los pilares que más desarrolla esta empresa en sus asesorías es lograr persuadir con imágenes.

La importancia de la imagen

Esta frase nunca tuvo más sentido. Si el propósito es gozar de credibilidad, las afirmaciones que se hagan deben acompañarse con fotos o algún elemento gráfico. Es importante que las imágenes sean un respaldo directo para las declaraciones, hay que incluir imágenes relevantes. Por ejemplo, la afirmación de “es fácil de usar”, sería difícil de probar directamente con una foto, pero una imagen de una persona que usa el producto podría hacer que la afirmación sea más creíble.

Los especialistas en marketing deben ser cuidadosos en el momento de agregar texto que no sea esencial en los anuncios o sitios web. El contenido visual es procesado mucho más rápido que el texto, genera mayores reacciones positivas y es recordado durante más tiempo. No es casualidad que Facebook Ads no permita anuncios con más de 20% de texto.

Asimismo, son muy útiles las imágenes que “transportan” al espectador a una situación que no se ve, pero se espera que suceda. En estos casos, la memoria visual se junta con la imaginación para crear posibles conclusiones, esto es una sensación mental que causa interés y recordación.

¿Cómo aplicar la imagen persuasiva a una estrategia comercial?

Desde hace 10 años, la misión de Valuexperience es ayudar a las organizaciones a adaptarse a la economía digital, trabajando de la mano con los clientes y gestionando transformaciones para llevar el mundo digital a los procesos de cada empresa. Orientada a este propósito, esta consultora ofrece el programa de entrenamiento “Digitaliza Tu Estrategia Comercial”, que brinda herramientas para lograr la adaptación a la economía digital de modo exitoso y ocasionar un incremento en sus ingresos mediante estrategias de ventas.

El curso está dirigido a emprendedores, asesores comerciales, dueños de negocios y profesionales autónomos. En este programa de formación se abordan diferentes estudios y teorías sobre la imagen y todos los elementos visuales que se deben tener en cuenta para definir la línea gráfica de toda estrategia comercial. Para conocer más técnicas sobre cómo persuadir a clientes potenciales con imágenes, se puede obtener más información en el portal web de Valuexperience.