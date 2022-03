¿Cómo protege al conductor el airbag para moto de la marca DAINESE?

La cantidad de víctimas fatales o graves en accidentes en carretera se ha reducido considerablemente desde que se inventaron los dispositivos airbags. Este factor demuestra que este mecanismo de seguridad es sumamente necesario y efectivo.

Si bien prácticamente todo el mundo está familiarizado con las bolsas de aire de seguridad para coches, lo cierto es que también existen dispositivos airbags para motos. Uno de los más seguros en todo el mercado se llama DAINESE, un chaleco para motoristas que viene equipado con bolsas de aire que protegen al conductor y que ya están disponibles en la tienda online de MOTÓNITY.

Uno de los mejores airbags de moto del mercado

En el mercado de los airbags para motos ha habido mucha variedad, con la intención de ofrecer al conductor de este tipo de vehículos la protección que necesitan en caso de accidentes o caídas.

Aun así, entre todos los dispositivos disponibles en el mercado, algunos de los que gozan de mayor autoridad en el sector son los de las marcas DAINESE y Alpinestars, debido principalmente a la amplia experiencia que ambas tienen en el mundo de las competiciones.

Sus dispositivos sobrepasan en gran medida a los que ya se comercializaban para las motos, los cuales eran principalmente artefactos con cables e incluso prendas que no fueron creadas para estos vehículos, sino que provenían del mundo de la hípica. Como consecuencia, no contaban con las características necesarias para ofrecer una óptima seguridad a quienes conducen una motocicleta. Esto no sucede con las marcas antes mencionadas, ya que fueron especialmente creadas para moteros utilizando la más avanzada tecnología para ofrecer la mayor seguridad.

Un chaleco inteligente y muy versátil

El airbag para motos DAINESE, llamado Smart Jacket, es un chaleco inteligente, versátil y seguro, cuyo diseño permite que pueda ser utilizado sobre o debajo de cualquier traje o chaqueta.

En este chaleco, la marca ha decidido implementar todas las ventajas y la seguridad de sus sistemas de bolsas de aire, combinándolas con una prenda sencilla, pero muy adecuada para su uso en carretera.

Además, su diseño está libre de conexiones a la motocicleta y está fabricada para facilitar la ventilación y plegarse fácilmente después de usar. El sistema que incorpora es capaz de monitorear hasta 1.000 veces por minuto todo lo que sucede alrededor del conductor, lo cual le permite activar el escudo únicamente cuando es necesario. Otras de sus principales características son su protección certificada por DOLOMITICERT, su tejido impermeable resistente a la abrasión, la lluvia y el frío; una batería con autonomía de hasta 26 horas, unidad de control en uno de sus bolsillos, entre otras.

El airbag DAINESE está disponible a muy buen precio y en diferentes tallas en la tienda online de MOTÓNITY, desde donde se puede adquirir fácilmente y pagar con una amplia variedad de opciones de pago. El airbag DAINESE es una de las mejores opciones en el mercado actual.