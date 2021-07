¿Cómo publicar un libro para que tenga éxito?: Ediciones Seshat

Cualquier escritor desea ver sus historias en los estantes de las mejores librerías del mundo. Estos profesionales ya no deben preocuparse por el diseño de sus textos ni de todo el proceso de evaluación, edición, imprenta o trámites legales por si solos, porque a la hora de publicar un libro las editoriales les ofrecen toda la ayuda necesaria.

Para conquistar el mercado editorial o hacer viral un libro, es necesario un buen texto o un buen argumento. De todos modos, también es importante atender a los detalles como el diseño y maquetación. Además, la estrategia de comercialización y ventas efectiva serán indispensables para alcanzar el éxito.

Cuando se trata de buscar editoriales en Madrid, Ediciones Seshat destaca como una de las opciones mejor valoradas por los autores porque es una empresa comprometida con cada obra, que cuida el derecho de autor y que acompaña y aconseja a los redactores durante todo el proceso, desde la evaluación de la obra hasta su publicación y distribución.

Ediciones Seshat: ¿Cómo publicar un libro?

Apoyarse de una editorial de confianza es una buena decisión. Como dice el refrán “zapatero a su zapato”, cuando el escritor no posee los conocimientos necesarios en maquetación, diseño o estrategia de marketing es mejor dejar estos importantes detalles en manos de expertos.

En España, existen cientos de empresas editoriales que se encargan de imprimir textos, pero pocas ofrecen la asesoría adecuada a los autores sobre cómo publicar un libro. En este sentido, propuestas como la de Ediciones Seshat están dando mucho de qué hablar entre escritores porque llega con un servicio que apuesta por ellos, ayudándolos a publicar sus contenidos cuidando cada detalle.

Para publicar un libro en compañía de Seshat, los textos deben pasar por una primera fase de edición y corrección. En esta etapa, la editorial lee y evalúa la calidad del escrito y estudia la viabilidad de su publicación. Además, recomienda algunos aspectos que se podrían mejorar antes de la salida al mercado.

La segunda etapa es una de las más importantes, el diseño. Se puede tener un buen texto pero, si la portada no transmite lo que el lector quiere expresar o no atrae la atención del público, es probable que no tenga éxito. Para ayudar a los autores a diagramar correctamente los textos, el equipo de diseño de editorial Seshat se encarga de crear una imagen personalizada y amigable con el contenido.

Una vez que el libro ha pasado por las revisiones de texto y gráfica, se procede a la imprenta, o la fase donde el producto ya es una realidad. Pero el trabajo no termina aquí, sigue la etapa de lanzamiento y distribución y en esta fase, la editorial se encarga de distribuir los textos en más de 3000 librerías asociadas en España.

¿Qué tipo de textos se pueden publicar?

El equipo de redactores y editores de Seshat destaca que todos los autores tienen un espacio en esta editorial, por lo que, autores de novelas, libros infantiles, poesía, tesis, historia y arte, pueden apoyarse en esta empresa para convertir sus escrito en una realidad. Los escritores interesados en conocer más información de estos servicios pueden hacerlo desde su página web.

Este servicio editorial brinda la tranquilidad al autor de que sus textos están en la mejores manos y que su obra alcanzará el éxito deseado porque hay un equipo de profesionales trabajando en cada etapa del proceso a la hora de publicar un libro.