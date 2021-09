¿Cómo se puede aprender trading hoy en día sin ser estafado en el intento? Trading Lab

En el último año, el crecimiento del trading ha sido exponencial. Se ha convertido en una actividad capaz de generar grandes cantidades de dinero de manera rápida y sin la necesidad de salir del hogar. De todos modos, se trata de una práctica por la que se tiene que estar preparado para no caer en estafas ni sufrir pérdidas graves.

En ese contexto, a lo largo de los últimos años han ido surgiendo academias especializadas en ese ámbito económico. Entre ellas se encuentra Trading Lab, que ofrece un programa formativo y ético que les brinda a sus clientes la posibilidad de convertirse en un trader profesional desde la experiencia y el conocimiento.

Aprender trading sin ser estafado

Como cualquier otro oficio o profesión, el trading necesita de una preparación previa para poder ser puesto en práctica. De no ser así, lo más probable es que el dinero que invierta la persona se pierda con facilidad. Antes de iniciarse en el mundo del trading, lo primero es estudiar cómo funcionan este tipo de operaciones, cuales son las oportunidades y los riesgos. Lo recomendable es formarse en verdaderas academias, sólidas y éticas que aseguren la mejor gestión de la inversión para poder obtener resultados sin ser estafados.

Para evitar estafas lo recomendable es hacer estudios precisos acerca de las instituciones que ofrezcan el servicio de formación, investigar y conocer su reputación a través de los comentarios que dejen sus clientes en foros y otras web, y evaluar si se trata de una publicidad engañosa. Por ejemplo, aquellas empresas que aseguren ganancias del 400% gracias a sus cursos de iniciación, probablemente estén mintiendo.

Una verdadera academia de trading, basada en la ética y profesionalismo, debe dejar claro desde el primer momento a los futuros traders que es posible generar ganancias, pero que también existe el riesgo significativo de perder dinero.

La importancia de verificar la formación antes de comenzar en el trading

Antes de hacer la elección de una plataforma para aprender y operar en el mundo del trading, no solo basta con saber si la web está regulada, hay que ir más allá y verificar, indagar la reputación de la web, contactar con personas que ya hayan experimentado con ese operador, etc.

Además de analizar su reputación, hay otras señales que pueden advertir que una plataforma de trading puede ser una estafa. Cuando se ofrecen promociones gratis es posible que se traten de anzuelos diseñados para atraer clientes hacia un potencial fraude. Si es una página que no cuenta con una casa matriz en un país confiable, o no está regulada por una entidad financiera, lo mejor es no aceptar tratos con esa web.

También es importante no confiar en bonificaciones generosas sin ninguna razón, o pagos repentinos sin comenzar a generar ingresos, todo esto podría llevar a aceptar cláusulas que terminen en una estafa. La mejor opción es contratar servicios con verdaderos y calificados profesionales que garanticen la inversión de sus clientes, como lo hace Trading Lab.