¿Cómo reclamar los intereses de las Tarjetas Revolving con el asesoramiento de Reclama Canarias?

El uso de las tarjetas de crédito es un método comúnmente empleado por la población, por la comodidad que brinda a sus usuarios. En principio, los beneficiarios tienen al alcance de la mano una opción de pago eficaz, rápida, sencilla y segura, sin depender del dinero en efectivo. No obstante, existen obligaciones establecidas por las entidades financieras que perjudican en muchos casos los intereses del propietario. Un ejemplo de ello son las tarjetas revolving, que permiten aplazar el pago de las compras y funcionan como un crédito al consumo, que genera intereses.

Se trata de una práctica que resulta muy lucrativa para las entidades, pero no para los clientes, por lo que suelen denominarse “tarjetas abusivas”. Reclama Canarias es una empresa constituida por abogados especialistas en reclamaciones de tarjetas revolving, con 6 despachos entre Gran Canaria y Tenerife, desde donde prestan sus servicios a las Islas Canarias. Su objetivo principal es brindar asesoría y representar al afectado, para recuperar los intereses abusivos que cobran las instituciones bancarias.

Además, la consulta es gratuita y no se cobra nada por adelantado, solo en caso de éxito (reducción de deuda y/o cantidad a favor)

La usura: principal característica de las tarjetas revolving

Estas tarjetas funcionan como un crédito al consumo, que obligan al comprador a pagar los intereses que establezcan las entidades. Cuando se produce una demora en el pago, estas instituciones bancarias cargan intereses sobre intereses, lo cual acaba convirtiéndose en una deuda sin fin, por las abusivas cifras recargadas a la deuda inicialmente adquirida.

En este sentido, es importante destacar que cada cliente establece un contrato con la institución que le proporciona el crédito, en el que se establecen: límite del crédito, la forma de devolución e intereses que devengará. No obstante, gran parte de los usuarios desconocen las condiciones del documento al momento de firmarlo. Estas tarjetas se comercializan y aparentan ser un instrumento sencillo, favorable y asequible para devolver el préstamo adquirido. Pero esas cuotas bajas tienen un interés tan elevado que prácticamente no permiten amortizaciones al capital. Aunque se paguen las cuotas puntualmente, la deuda no disminuye. Por el contrario, suele incrementarse.

Asesoría para acabar con los intereses abusivos

Toda persona afectada ante los excesivos intereses cobrados por el uso de una tarjeta revolving, y habite en las Islas Canarias, puede contactar de forma inmediata a Reclama Canarias. Sus abogados especialistas en el área, con años de experiencia y con la disposición de resolver situaciones como estas, se encargan de representar a sus clientes ante las instancias correspondientes en resguardo del patrimonio de cada demandante, prestando desde el inicio una asesoría gratuita y sin cobros adelantados.