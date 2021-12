Cómo reducir el sentimiento de soledad no deseada en Navidad sencillamente hablando

Las Navidades son un momento del año muy emotivo, en el que las familias y los amigos se reúnen para compartir tiempo, cariño y atenciones. No obstante, muy especialmente en estos meses del año y por distintas circunstancias, cada vez hay más personas de todas las edades que se sienten solas.

HABLAM es una nueva plataforma gratuita, confidencial y totalmente segura, creada para que las personas que lo deseen puedan hablar, mediante voz o videollamada, con las personas que elijan.

HABLAM pone al alcance de cualquier persona que lo necesite los recursos necesarios para conocer y hablar fácilmente con otras personas y así poder compartir tiempo libre, intereses o aficiones. Hablar, por ejemplo, para aprender o enseñar, practicar idiomas, compartir experiencias, comentar la actualidad, ofrecer apoyo anímico y consuelo o sencillamente acompañarse cuando lo que se necesita es compañía y amistad desinteresada.

Los riesgos de la soledad no deseada y aislamiento social

La incomunicación, el aislamiento y una vida en soledad no deseada está demostrado que perjudican a la salud. La soledad está considerada por los expertos como uno de los detonantes de enfermedades muy graves como la depresión o la demencia. La soledad únicamente la puede mitigar la atención de otras personas, de un modo presencial, que no siempre es posible, y ahora también a través de plataformas como HABLAM, que facilita que las personas, aunque no estén físicamente cerca, se encuentren, se conozcan y comiencen a relacionarse sencillamente hablando.

El objetivo de HABLAM no es únicamente ayudar a combatir la soledad no deseada y el aislamiento social. Esta nueva plataforma persigue ser un espacio de confianza para crear relaciones significativas, duraderas y de calidad entre personas reales (no hay usuarios anónimos) que desean comunicarse amistosamente. HABLAM, además, es una plataforma libre de publicidad y no comercializa los datos de sus usuarios.

¿Con cuántas personas has hablado hoy?

HABLAM es una plataforma abierta e inclusiva a la que puede acceder cualquier persona, mayor de 16 años, a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Con total control, pues facilita a cada usuario la posibilidad de hablar solo con quien desea hacerlo y en el momento que elige. Los datos de contacto de los usuarios (teléfono, e-mail o dirección) nunca se comparten con otros, protegiendo así completamente la privacidad.

Los usuarios de HABLAM son personas de todas las edades que se prestan a comunicarse en varios idiomas como español, catalán, gallego, euskera, inglés... Muchos usuarios sencillamente se registran para ofrecer su tiempo, experiencia y conocimientos a quienes se lo soliciten. Para hablar con alguien a través de HABLAM, basta con enviar un primer mensaje de saludo a la persona que interesa conocer para acordar con ella la fecha y hora de la videollamada. La plataforma también tiene un buscador y además recomienda personas con las que probablemente al usuario le gustará hablar para ayudar a romper el hielo.

El poder terapéutico de hablar

Está demostrado que hablar es saludable y muy necesario para todas las personas. Se considera una de las actividades más eficaces para promover la autoestima. Todos las personas deberían tener a alguien con quien compartir lo que se ha hecho durante el día, las expectativas que se tienen sobre la vida, anécdotas hermosas del pasado, anhelos o aspiraciones, etc. No solo es una experiencia liberadora, sino también una actividad irremplazable que proporciona un profundo bienestar.

Nadie solo en Navidad, ni en ningún momento del año

Afortunadamente, la soledad no deseada en esta Navidad o en cualquier momento del año ahora se puede mitigar con nuevas herramientas como HABLAM, un recurso útil para todas aquellas personas abiertas a compartir su tiempo disfrutando de la compañía de personas afines en un entorno seguro y de confianza.