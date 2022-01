Cómo utilizar la publicidad en Instagram para impulsar un negocio

Hoy en día, no es secreto para nadie que internet es la base de todo negocio y que si un emprendimiento no aparece en redes sociales, este no existe.

En estos tiempos, estas plataformas son el medio más efectivo para llegar al público objetivo. Por ello, miles de emprendedores buscan asesoría para lanzar su producto y poner publicidad en Instagram, una de las redes sociales más exitosas actualmente.

En este contexto, Koettum aparece como una compañía que ayuda a sus clientes a elaborar un mensaje que llegue a su target y se compromete con crecer junto a sus socios.

Instagram, una plataforma espectacular para vender productos

En los últimos años, muchos negocios aumentaron sus ventas gracias a las plataformas digitales. Durante la cuarentena, algunas empresas comenzaron a vender mediante internet y publicitaron sus productos en redes sociales como Instagram, la cual tiene una plataforma ideal para mostrar productos, debido a que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios y se pueden realizar anuncios de diversos tipos como fotos llamativas, historias de 15 segundos, vídeos dinámicos y reels entretenidos.

Por este motivo, la publicidad en Instagram Ads es una gran herramienta para posicionar un producto en el mundo digital. Una campaña adecuada con este medio garantiza dotar de mayor visibilidad a la marca y sumar seguidores que pertenezcan a su público objetivo. No obstante, se necesitan conocimientos para lanzar la campaña y no gastar el dinero en vano. Koettum es una empresa experta en esta plataforma, ya que ha ayudado a que sus clientes ganen entre 50 mil y 300 mil euros en la venta por internet.

Llegar a las personas en redes sociales de una nueva forma

Hasta hace algún tiempo, se creía que la mejor manera que tenía una marca de obtener éxito en redes sociales era creando mucho contenido para estar presente en la mente del público objetivo. Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios han señalado que la estrategia más efectiva es llegar a las personas con un mensaje que conecte con ellas, que haga despertar sus emociones y las relacionen con las marcas.

Por este motivo, Koettum destaca de otras agencias de marketing, ya que sus servicios no solo se basan en grandes números de alcance o seguidores, sino que se encargan de crear una comunidad detrás del proyecto del cliente, la cual se ve atraída por un concepto de valor único y diferencial que rodea a la marca.

Cabe señalar que esta agencia ofrece, en su portal web, la posibilidad de establecer una reunión sin compromiso de pago para explicar de qué trata el proyecto, averiguar qué pueden ofrecer los expertos al cliente y tomar la decisión de trabajar con ellos con mayor certeza y confianza.