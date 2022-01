Cómo vender más seguros de vida de la mano de Rafael Bonilla

La protección económica del entorno familiar en caso de fallecimiento o declaración de invalidez permanente absoluta es el motivo principal de los asegurados al adquirir seguros de vida. Por este motivo, estos se establecen como los que más interesan a las personas.

Para quienes se dedican a la actividad aseguradora, es muy importante conocer el arte de la venta de seguros porque de esto dependen sus ingresos económicos. Por esta razón, es fundamental contar con un mentor que sea conocedor de todas las herramientas que permitan impulsar la carrera de los aseguradores y Rafael Bonilla, con su método Mediador All In One, garantiza la obtención de mejores comisiones poniendo en práctica cada uno de los pasos.

Fidelización de los clientes con el método MAIO

Para entrar y pernoctar en el mundo de los seguros, es necesario manejar herramientas actualizadas, plataformas y estrategias que permitan potenciar el éxito en este ámbito de los negocios. Hoy en día, quienes deciden emprender en el mundo de los seguros necesitan hacer crecer sus negocios de forma rápida, razón por la que se hace indispensable el dominio de todo el conocimiento posible para lograr un cierre exitoso. El asegurador debe tener control sobre uno de los seguros más importantes para los clientes, el seguro de vida, ya que este es un elemento importante de un buen plan financiero familiar que otorga tranquilidad tanto para el beneficiario como para su entorno cercano. Para fortalecer la habilidad de las ventas en este sector, el método MAIO logra una fidelización de los clientes que logra aumentar el número de pólizas a través de un sistema de formación de alto rendimiento para los mediadores de seguros. Con su aplicación, puede aumentar sus comisiones por ventas en menos tiempo.

La importancia de los seguros de vida

Para el asegurador, lograr concretar una venta es una situación gratificante a nivel personal, sobre todo, por el hecho de tener la satisfacción de prestar un servicio de importancia vital que ayuda, en un futuro, a proteger económicamente al entorno cercano de los clientes. Por esta razón, los mediadores de seguros se convierten en personajes relevantes que tienen el deber de actuar en los mejores y los peores momentos de sus asegurados.

Dada la importancia que tiene la adquisición de un seguro de vida, Rafael Bonilla, un mentor que se ha convertido en referente importante en el mundo de los seguros a través de su método MAIO, provee de todos los elementos necesarios para lograr el incremento de las comisiones de los mediadores de seguros. Después de los éxitos que han tenido las dos ediciones anteriores, en este 2022 tendrá lugar la tercera edición de su masterclass online, en la cual se explica detalladamente cada uno de los pasos del método y la forma en la que este debe aplicarse para que tenga resultados exitosos.

En su página web, también puede encontrarse material actualizado relacionado con los seguros llamado “Asegur-Arte”, el primer podcast en español especial para los aseguradores.