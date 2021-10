La compañía Ei2Value cuenta con un fondo de inversión de los mejores gestores del mundo

Ei2Value es una firma enfocada en inversión con la que se puede acceder a las mejores oportunidades de rentabilidad a largo plazo. Bajo la filosofía de hacer fácil lo difícil, esta empresa enseña que lo pequeño puede ser rentable.

La inversión en valor o el value investing se concentra en generar rentabilidades positivas de forma consistente a largo plazo, algo ideal para visionarios. Para ello, Ei2Value cuenta con un fondo de los mejores gestores dentro del negocio, siguiendo las pautas de personalidades como el empresario estadounidense Warren Buffet.

Una forma sencilla de asegurar el futuro

Si se quiere estar mejor, hay que juntarse con los mejores. El inversor Peter Lynch habla sobre la complejidad de participar en la bolsa de valores y explica que los expertos de Wall Street no facilitan ventajas a los inversores, así que hay que utilizar el conocimiento que ya se tiene. Esto es, enfocarse en compañías y sectores de la economía que ya se conocen y sobre los cuales se puede prever un comportamiento.

Pero si ese no es el caso, Ei2Value se encarga de asesorar y gestionar participaciones en los fondos de prestigiosos gestores. Además, la compañía es totalmente independiente, no trabaja con grupos financieros o con grandes firmas de intermediación, por lo que su visión es 100% objetiva. Consiste en una inversión en gestores que manejan un porfolio de compañías en las que depositan su confianza a largo plazo. No se trata de inversiones directas en acciones, Ei2Value cuenta con un grupo de profesionales que orientan durante todo el proceso.

Ei2Value, una firma de inversores con experiencia en el mercado

Ei2Value ha sido pionera en el diseño de herramientas financieras, como la SICAV número 32, y ha aplicado las estrategias que enseñan los mejores inversores, como es el caso de Warren Buffet. La constancia de Ei2Value ha permitido desarrollar los principios de este inversor, cuya estrategia es la de adquirir títulos de calidad a precios bajos. Con el tiempo, estos papeles generan una rentabilidad mayor a la del promedio del mercado y es cuando cada inversor ve los resultados positivos.

Asimismo, Ei2Value también busca algunos de los mejores gestores del mundo para facilitar, al resto de inversores, su curva de aprendizaje durante años: Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán, dos gestores que, durante años, han demostrado su alta solvencia. Con el tiempo a su favor y la paciencia como un factor clave, minimizan al máximo posible las pérdidas permanentes.