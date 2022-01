La compañía española MyOwn lanza las nuevas pastas de dientes sorprendentes de coco y limón

Cuidar los dientes es de gran importancia por muchísimas razones. La primera es porque es esencial para masticar correctamente los alimentos, pero no se trata solo de eso. Tener las piezas dentales blancas, limpias y un aliento fresco habla muy bien de una persona. Lograrlo depende de cada individuo, ya que resulta fundamental el aseo regular, la utilización del hilo dental, el enjuague bucal y la visita periódica al odontólogo.

No obstante, hay quienes consideran desagradable cepillarse por el fuerte sabor de la pasta de dientes. Sin embargo, la empresa My Own próximamente sacará al mercado productos de sabores diferentes para una higiene bucal diaria completamente agradable.

La posibilidad de cepillarse con una pasta de dientes de agradable sabor

La pasta dental es uno de los imprescindibles para un adecuado cuidado bucodental, puesto que es necesaria para limpiar los dientes y la lengua y así evitar problemas como caries, enfermedades en las encías u otras patologías severas como la periodontitis.

Por lo general, los productos para cepillarse las piezas dentales son de sabores muy fuertes, que, sobre todo en ayunas, provocan ardor estomacal, pero próximamente, la empresa 100 % española My Own tendrá a la venta su pasta de dientes blanqueante de dos sabores diferentes como el coco y el limón.

Estas cremas para cepillarse, que contienen fluoruro de sodio, no solo saben bien, sino que también dejan una agradable sensación en la boca y un aliento fresco, gracias a la acción de los sabores frutales y los demás ingredientes. Además, la empresa asegura que sus productos garantizan unos dientes blancos y la protección del esmalte dental.

Combinar una pasta dental de calidad con un cepillo de dientes óptimo

La pasta dental es totalmente necesaria para el cuidado bucodental. No obstante, es igual de importante tener un cepillo de dientes de la más alta calidad que permita limpiar en profundidad y con cerdas muy suaves que no lastimen las encías.

My Own comercializa una variedad de cepillos dentales de hermosos y novedosos diseños con estampados únicos y mango ergonómico y de cómodo agarre, los cuales facilitan el aseo de los dientes. Asimismo, contribuyen a un cepillado efectivo, gracias a sus filamentos de poliamida con disposición oval que llegan a los lugares donde se acumula la comida y que son más difíciles de limpiar.

Además de la pasta dental y el cepillo, es primordial la utilización del hilo dental para limpiar completamente los residuos de comida de los dientes. Tampoco se debe pasar por alto el enjuague bucal después de cada cepillado, tres veces al día.

