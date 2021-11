Comprar licencias de Windows 11 a través de IRMITEK OU

La tienda de tecnología IRMITEK OU ofrece desde 2018 software original a usuarios que necesitan las nuevas tecnologías para uso privado o profesional, así como a empresas y entidades oficiales que buscan reducir costes sin merma de la calidad y eficacia.

Por ello, la empresa se presenta como una alternativa a los demás proveedores del mercado.

¿Puede serlo?

El 3 de julio de 2012 el STJUE dictó una sentencia C- 128/11 (Oracle vs Usedsoft) que extendió el agotamiento a casos de puesta a disposición de programas de ordenador, lo que posibilitó que se pudieran revender copias digitales de segunda mano si el transmitente acreditaba no haberse quedado con copia alguna. Es la conocida como doctrina Usedsoft y esta doctrina marcó un antes y un después en los derechos de reproducción.

La aplicación de esta doctrina del TJUE conlleva que el licenciatario de un programa de ordenador obtenido digitalmente puede revender su licencia siempre y cuando no se quede con copia. En el mismo sentido, está la Sentencia TJUE de 12.10.2016 (Asunto C-166/2015).

¿Sería de la persona el software?

Una vez adquirido, será totalmente de su propiedad y oficial. Disponen de atención al cliente ante cualquier inconveniente.

¿Cuánto se ahorraría?

Más de la mitad del precio respecto a otros canales oficiales

¿Cuándo llega el software?

Casi de inmediato, llegará a la bandeja de email

¿Y si una persona se arrepiente o se ha equivocado?

Hay que ponerse en contacto con el servicio técnico, son humanos y cuentan con una atención al cliente especializada que podrá ayudar en cualquier cambio o devolución.

¿Por qué nunca llegará un software dañado o defectuoso?

Se adquiere un programa de ordenador acompañado de una licencia de uso ilimitado que previamente ha adquirido IRMITEK OU, lo que significa un doble control de calidad. IRMITEK OU quiere facilitar el acceso al software a un precio accesible a todas las economías. Y con ese objetivo ha alcanzado acuerdos con diferentes fabricantes colaborando estrechamente para llegar a todos los hogares. Con más de un millón de usuarios satisfechos con IRMITEK OU, esta empresa conecta hogares y conecta mundos.

La gran novedad del momento

En su compromiso de conectar hogares y de conectar mundos se refiere a la gran novedad del momento: el nuevo sistema operativo de Microsoft, el Windows 11. Este cuenta con un diseño y sonidos sofisticados y está optimizado contando con una velocidad, eficiencia y experiencias mejoradas con el tacto, el lápiz digital y la entrada de voz. Las licencias Windows 11 pueden adquirirse en IRMITEK OU por un precio mucho más reducido que en tiendas habituales.

Características y novedades de Windows 11

En Windows 11, Microsoft Teams viene integrado en el sistema, lo que permite conectarse con el equipo de una forma más sencilla. Asimismo, Windows 11 presenta varias novedades en su interfaz, incluido un nuevo menú Inicio que parece más un lanzador de aplicaciones. Con las esquinas más redondeadas y controles de ajuste que permiten fijar una ventana en un lugar de la pantalla, incorpora una nueva área de widgets e iconos en la barra de tareas y un novedoso panel de configuración.

Otro aspecto destacable es que Windows 11 está diseñado para ofrecer flexibilidad con la forma en que desea ingresar la información, cuando no se quiere usar el teclado o el ratón. Está pensado para el uso de lápiz óptico y tiene una nueva respuesta háptica al hacerlo. También tiene control por gestos, ya sea con un bolígrafo o con los dedos en una pantalla táctil.

Finalmente, otra importante novedad que asegura Microsoft acerca de Windows 11 es que fue creado para optimizar el gasto de energía y permitir que se prolongue el tiempo de carga de baterías de los ordenadores. Así, estas se constituyen como algunas de las nuevas opciones y mejoras que trae este sistema operativo.

Requisitos del sistema

Para instalar Windows 11 en un ordenador es importante comprobar los requisitos necesarios. Esto puede hacerse al descargar la app comprobación de estado del PC y consultar los requisitos mínimos del sistema antes de comprar Windows 11.