Conseguir financiación estando en ASNEF en 2022, con BirdCapital

Informarse sin compromiso sobre cómo recibir ayuda a través de una llamada es posible para aquellos que buscan financiación con ASNEF.

Financiación con ASNEF. Cómo conseguirla en 2022

Si se está buscando financiación con ASNEF y se necesita un préstamo, hay dos opciones: o pagar la deuda o acudir a una empresa especializada para que ayude a buscar liquidez para saldar la deuda.

Estar en ASNEF y solicitar un préstamo es una situación poco favorable. Es la acreditación de solvencia la que se va a ver examinada cuando se tenga que pedir un préstamo para comprar una vivienda, un coche o para cubrir cualquier necesidad de financiación. Y esto es así porque cualquier entidad bancaria asume riesgos en cualquier operación de crédito y lo tendrá en cuenta, haciendo un estudio previo a la solicitud de crédito sobre la situación financiera, recurriendo a listados de impagos como ASNEF.

El banco evaluará todos los datos relevantes para el cliente en este estudio, con el fin de decidir si es elegible para un préstamo. Y en muchas ocasiones, hay un aspecto que marcará que la operación no salga adelante: estar incluido en una lista de morosos. Si se está en esta situación, será difícil que la entidad bancaria conceda el crédito.

No obstante, en BirdCapital cuentan con alternativas para dar solución al problema de cómo conseguir financiación con ASNEF.

¿Qué es ASNEF?

Estas siglas ASNEF, se traducen como “Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito”. En la lista ASNEF, cualquier persona que no cumpla con sus obligaciones de deuda crediticia podría ser considerada morosa. En definitiva, es una especie de “lista negra” de crédito, un fichero en el que las empresas pueden incluir a los clientes que no han pagado un crédito.

Las entidades de crédito, bancos y empresas de servicios consultan este fichero para comprobar la solvencia de personas y empresas. Por eso, a veces, conseguir financiación con ASNEF no es sencillo. Estar en la lista de ASNEF suele ser la causa de que los bancos tradicionales rechacen una solicitud de préstamo. Consideran que esta persona es de alto riesgo y por eso no quieren prestarles dinero.

¿Cómo conseguir financiación estando en ASNEF?

Pedir financiación con ASNEF no siempre es fácil. Normalmente, las entidades bancarias tradicionales sienten que los usuarios de este tipo de operaciones financieras no cumplen sus requisitos de solvencia y no pueden conseguir financiación. Estos requisitos suelen ser tener contrato fijo, una nómina estable y no estar incluido en ninguna lista de morosidad, como ASNEF o RAI.

Una de las alternativas es acudir a empresas profesionales del sector, como BirdCapital, especializadas en financiación alternativa mediante préstamos hipotecarios de capital privado. Para poder acceder a esta tipología de financiación no afecta el hecho de encontrarse en un fichero de morosidad, pero eso no implica estar libre de requisitos. Como todas las financiaciones requiere un estudio del perfil financiero y solvencia del solicitante, además al tratarse de préstamos con garantía hipotecaria, es indispensable contar con una propiedad libre de cargas o con poca carga que pueda disponer para usar como garantía.

Para cualquier contratación de un producto financiero es recomendable y aconsejable analizar bien previamente la situación económica y capacidad de pago, y conocer y entender los riesgos y obligaciones que conlleva el hacer uso de un producto financiero.

¿Es posible reunificar deudas si se está en ASNEF?

La respuesta es sí. Por el hecho de estar incluido en ASNEF no va a suponer un problema para estudiar la solicitud de préstamo para reunificar con garantía hipotecaria, mediante una de las soluciones de financiación alternativa que se encuentran en BirdCapital.

Por lo general, los bancos niegan préstamos a personas que están incluidas en “ficheros de morosidad”. En BirdCapital, expertos en financiación alternativa, mediante préstamos hipotecarios de capital privado, buscan soluciones para que sea posible el reunificar las deudas aun estando en ASNEF.