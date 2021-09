Los consejos para dormir a un bebé, por BabySteps by Marian

Ser padre es una tarea bastante agotadora y aterradora que, en algunas ocasiones, puede resultar agobiante. Los primeros meses de vida de un pequeño son bastante desafiantes, ya que hay que gestionar todas las responsabilidades habituales con el cuidado de un nuevo bebé, que al principio traerá muchas noches en vela.

No obstante, esta experiencia no debe ser traumática. BabySteps by Marian es un emprendimiento de una asesora de sueño infantil certificada que brinda cursos y asesorías para padres. Con esta ayuda, será mucho más sencillo establecer hábitos de sueño saludables, siempre desde el cariño, apego y sobre todo empatía.

BabySteps: ¿Cómo gestionar de manera eficiente el sueño infantil?

La falta de sueño durante los primeros meses de vida del bebé resulta muy agobiante para los padres, ocasionando mucho estrés en algunos casos. Para que tanto los bebés como los padres tengan un estilo de vida sano y feliz, es necesario dormir de manera efectiva. En estos casos, hay profesionales como Marian de BabySteps que ayudan a los padres a mejorar el sueño infantil.

Para padres principiantes está el curso online de 0 a 6 meses ¡Bienvenido a la maternidad!, que brinda seis meses de acceso a clases online en las que los padres podrán adquirir más confianza en esta primera etapa y aprender tips prácticos para alargar las horas de sueño nocturno del bebé.

Más adelante, los padres tienen a disposición el curso de 6 a 36 meses ¡Toma el control!, que ofrece doce meses de clases online, donde los padres aprenderán técnicas para que los bebés tengan de 10 a 12 horas de sueño independiente en su cuna, así como otras herramientas más para los desafíos en esta etapa. También está el curso de 6 a 36 meses ¡BabySteps Team!, que ofrece los mismos beneficios pero con una experiencia grupal.

Planes de sueño personalizados y mucho más

Los años de experiencia de Marian como madre y asesora de sueño infantil certificada le han permitido tener el conocimiento necesario para diseñar planes de sueño personalizados, que se adaptan a las necesidades individuales de cada familia.

Marian también cuenta con la acreditación necesaria para ayudar en distintas áreas de la paternidad, cómo ayudar a padres a iniciar la etapa de la alimentación complementaria con el método BLW o darles una iniciación en pedagogía Montessori.

En definitiva, la ayuda y la orientación de emprendimientos como BabySteps es incalculable para cualquier padre durante los primeros años de vida del bebé. Con su apoyo, los padres podrán implementar patrones de sueño más saludables en casa, lo que ayudará a mejorar la dinámica familiar y, en definitiva, incrementará la confianza y el bienestar de los padres.