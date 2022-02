Contenidos según los intereses de los usuarios de la mano de Mamby, la red social que paga a sus creadores

Generalmente, los usuarios se incorporan a una burbuja de contenidos de la que es prácticamente imposible salir con las redes sociales más populares.

A partir de las primeras interacciones de una persona en la red, los algoritmos hacen que todos los contenidos sean muy similares, pudiendo generar un fenómeno conocido como polarización social. Desafiando esta tendencia, la nueva red social española Mamby nació con el objetivo de ofrecer contenido agradable, interesante y personalizado.

Su algoritmo se adapta a las necesidades y gustos de los usuarios, que pueden aplicar distintos tipos de filtros para seleccionar las publicaciones que quieren ver.

En Mamby, la inteligencia artificial se emplea a favor de los usuarios

Desde el inicio, la motivación principal fue la de aportar a los usuarios contenido de calidad y, con ese objetivo en mente, ponen su empeño los siete desarrolladores que programan esta red social para mejorarla día a día y garantizar que la inteligencia artificial se use en favor del usuario y no al contrario, ya que esta es una de las claves de proyecto de Mamby.

En Mamby, sostienen que en internet, en general, y en las redes sociales, en particular, hay mucho contenido valioso por descubrir. Sin embargo, en muchas ocasiones, los usuarios no tienen forma de encontrarlo. Lo que busca esta nueva red social no es que sus usuarios pasen en ella el mayor tiempo posible, sino que ese tiempo sea de calidad.

Los responsables del desarrollo de la inteligencia artificial de Mamby apuestan porque el foco esté puesto en las recomendaciones y en las relaciones entre los usuarios. De esta forma, la red social puede ofrecer resultados más variados a quienes la visitan y forman parte de ella.

Otra de las apuestas de la red social para mejorar su propuesta de contenido es un sistema de moderación interno que combata tanto el spam como las fakenews. El propósito de Mamby es iniciar una nueva era en la que las redes sociales erradiquen las noticias falsas en vez de difundirlas.

Una red social que premia a sus usuarios por el contenido de calidad

Además de las implementaciones tecnológicas que se orientan a proveer de contenido de calidad, Mamby ofrece un sistema de monetización para quienes publiquen información relevante. La red social compensa económicamente, en Bitcoin, a los generadores de contenido de calidad que susciten interés.

Esta es una excelente oportunidad para todo tipo de generadores de contenido: fotógrafos, diseñadores, cocineros, jardineros o blogueros que produzcan contenidos originales de distinto tipo. Todos ellos pueden encontrar aquí una fuente adicional de ingresos y una pasarela para generar visibilidad a sus actividades.

El objetivo de la red social Mamby es crear una comunidad sólida y positiva, donde los usuarios puedan mostrar sus habilidades creativas al mundo y en la que todos puedan acceder a contenidos que sean acordes a sus intereses.