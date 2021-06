Criterios para contratar los servicios de un provider de Interim Management como Manager in Motion

En la actualidad, existen numerosas empresas que no están del todo satisfechas con la ejecución de sus planes estratégicos, o...

En la actualidad, existen numerosas empresas que no están del todo satisfechas con la ejecución de sus planes estratégicos, o que no tienen ningún tipo de ayuda para lograr crecer y alcanzar sus objetivos. Las empresas que se encuentran en esta situación tienen la necesidad de contar puntualmente con los servicios de los profesionales de Interim Managers, altamente capacitados y con experiencia dilatada en asumir diferentes retos y potenciar las ventajas competitivas de la compañía. Estos profesionales son expertos en gestionar el cambio logrando una transformación estratégica que permite alcanzar una nueva etapa de desarrollo con rapidez. Manager in Motion es una boutique de Interim Management especializada en resolver de forma ágil los problemas graves que afectan el devenir de una entidad, contando con “profesionales sólidos para implementar soluciones pragmáticas y ayudar al equipo directivo a superar obstáculos con un enfoque objetivo”.

¿Cuál es la misión de un Interim Manager?

Un Interim Manager se ocupa de liderar un proyecto en las organizaciones con el objetivo de superar los retos claves, consiguiendo un desarrollo económico y socialmente sostenible. Por esa razón y ante un desafío organizativo, Manager in Motion, cuenta con una comunidad creativa, diversa y selecta, al servicio de todas las empresas que lo necesiten. Esta comunidad está formada por una red de profesionales independientes con más de 10 años de experiencia en sectores diversos con criterio para asegurar el éxito del proyecto en el tiempo definido. El Interim Manager se integra acompañando al equipo de la empresa cliente para transformar los procesos y mejorar indicadores claves, mostrando con el ejemplo cómo se hace desde dentro. Brinda una mirada y un enfoque diferente a las empresas para generar más valor. Más allá de prestar servicio temporal en esa organización, se enfoca en implementar cambios efectivos y sostenibles. Asimismo, tiene la vertiente estratega para difundir nuevas habilidades operacionales para reforzar el equipo. Una empresa en una etapa de transición es el entorno habitual de un ejecutivo interino, que al cierre del proyecto permite a los talentos internos estar más capacitados y preparados ante los retos futuros.

Más información sobre Manager in Motion®

Manager in Motion es un business partner de Interim Management que se encarga de mejorar la rentabilidad de las compañías. Mediante la inclusión de un líder de proyecto, asistido por un equipo multidisciplinar en segundo plano, ayuda a transformar las empresas con la base de una inteligencia colectiva. Se fomentan las reflexiones para conseguir los objetivos a corto plazo, promoviendo una aceleración de la entrega de resultados en la gestión de transformación, integración, reestructuración o expansión. Con una de las comunidades colaborativas de managers interinos más atractiva, curtida y apasionada en la gestión del cambio en España, Manager in Motion® ofrece profesionales externos que se arremangan y ayudan a superar retos claves o dificultades de forma eficaz, solucionando los problemas y potenciando las personas en las empresas en su camino hacia la excelencia.